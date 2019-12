Auguri di buon anno perfetti per maturandi

Frasi per augurare buon anno ai maturandi

Ti auguro che questi primi sei mesi passino in fretta, Solo l'estate ti salverà dalla Maturità! Buon anno



Il tuo obiettivo per il 2020 sarà raggiungere gli obiettivi del 2019 che avresti dovuto fare nel 2018 per una promessa fatta nel 2017….



Ti auguro un anno descrivibile con tante “M”: Meraviglioso, Maestoso, Mozzafiato… Non ho scritto Maturità, perchè faccio gli auguri... non i miracoli! Buon Anno



Che il risultato di questi 365 giorni meno 305 sia il voto perfetto per il tuo esame. Buon anno!



Seneca diceva: "Vivi ogni giorno della tua vita come se fosse l'ultimo". Io ti dico: "Vivi ogni giorno della tua vita come se fosse il primo"... tranne alla maturità, lì ricordati gli otto mesi precedenti! Tanti auguri per questo nuovo anno



Il mio augurio per Te per l’anno 2020:

Ottimo inizio a Gennaio,

Amore per Febbraio,

Pace per Marzo,

Nessuna preoccupazione per Aprile

Divertimento a Maggio,

Ansia a Giugno

Gioia da Luglio a Novembre,

Felicità a Dicembre.

Tanti Auguri!

Ottimo inizio a Gennaio, Amore per Febbraio, Pace per Marzo, Nessuna preoccupazione per Aprile Divertimento a Maggio, Ansia a Giugno Gioia da Luglio a Novembre, Felicità a Dicembre. Tanti Auguri!

Che il professore che ti ha sempre odiato durante l’anno si innamori follemente di te durante la maturità. Buon anno!



Che la materia di seconda prova sia quella in cui hai tutti 8!



Che il tuo diploma possa essere come il nuovo anno: sicuramente arriva!

Gli auguri per il nuovo anno sono sempre un momento per diffondere un po’ di positività ai nostri amici e parenti. Se nei prossimi mesi vi aspetta l’intenso studio per la maturità o se questo esame spetterà a qualche vostro amico, ecco un elenco di frasi divertenti e positive per augurare un buon anno a chi si appresta ad affrontare dei giorni così importanti!