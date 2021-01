Buon anno nuovo ai maturandi 2021! Le frasi di auguri migliori per chi fa l'esame

Frasi per augurare buon anno ai maturandi

Un anno nuovo? Andrebbe bene anche uno usato, di quelli in cui non si faceva la maturità... ma stavolta ti tocca! Tanti auguri!

Ti auguro un anno pieno di "S": salute, serenità, soldi, sogni, sincerità, sicurezza, successo. Non ho scritto sessanta alla maturità, perché faccio gli auguri... non i miracoli! Buon Anno! !

Festeggiando a spumante, l'anno tuo sarà brillante. Con lenticchie e cotechino, l'anno tuo sarà divino. Ma se vuoi un anno stellare la maturità devi passare! Buon anno!

Volevo mandarti un messaggio positivo di Buon anno... ma poi ho pensato che tra 6 mesi hai la maturità! Auguri!

Per i maturandi la mezzanotte del nuovo anno corrisponde al momento esatto della fine del colloquio orale. Quindi per gli auguri ci sentiamo a giugno!

Nuovo anno, stessa storia: tocca studiare. Auguri!

Finalmente il 2021 è arrivato e lesono sempre un momento per diffondere un po’ di positività ai nostri amici e parenti. Avete un compagno o un cugino, o magari un fratello, che tra pochi mesi dovrà sostenere la maturità più incerta del decennio? Ecco un elenco di frasi divertenti e positive per augurare un buon anno a chi si appresta ad affrontare dei giorni così importanti!La parola d'ordine è calma e sangue freddo! L'esame non è certo la fine del mondo, anzi: siamo sicuri che andrà tutto per il meglio.Con gennaio iniziano i buoni propositi per l'anno nuovo e anche chi ha da recuperare può mettercela tutta! Ma vediamo le frasi migliori da augurare ai maturandi 2021: