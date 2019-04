Simulazione seconda prova maturità 2019: strumenti e cose utili da portare il 2 aprile

Nella giornata di Martedì 2 Aprile si terrà la seconda simulazione della seconda prova di maturità. Quest’anno, le simulazioni hanno acquisito una maggiore importanza, dal momento che la struttura dell’esame è cambiata in corsa. Da una prova disciplinare si è passati a una multidisciplinare, scelta che ha fatto sorgere più di un dubbio a molti studenti e ha accresciuto le loro preoccupazioni. Che cosa è concesso dunque portare agli studenti? Scopriamolo!

Simulazione maturità 2019 cosa portare se frequentate il liceo scientifico, tecnici o professionali a indirizzo scientifico

Simulazione maturità 2019 cosa portare se frequentate il liceo classico

Simulazione maturità 2019 cosa portare se frequentate il liceo linguistico

Simulazione Maturità 2019: consigli generali

Se siete studenti deldovrete affrontare. Sarà consentito dunque portarvi una. In linea generale sono ammesse le, quellenon dotate dio di connessione Internet. Se desiderate sapere specificatamente quali modelli potete portarvi vi suggeriamo di visionare il sito del Miur , che a inizio anno ha pubblicato tutte le calcolatrici utilizzabili da parte degli studenti.La calcolatrice grafica (modelli approvati dal Miur) e scientifica è ammessa anche in tutti gli altri indirizzi, quindi anche i tecnici e i professionali a indirizzo scientifico possono utilizzarla.Il codice civile non commentato è cruciale per la Simulazione di Seconda Prova per la Maturità 2019 per Amministrazione Finanza e marketing.Se siete studenti delvi attenderà la prova di. Potrete dunque portarvi con voi entrambi i, che sono fondamentali per svolgere la prova al meglio.Se frequentate i licei Linguistici dovrete svolgere la prova con all’interno due lingue, una di base, ovvero, l’altra, invece, varierà a seconda dei vari licei. Potrete portarvi idelle lingue che saranno all’interno della prova.Dopo aver visionato la situazione per i vari licei, passiamo a un paio diinnanzitutto, anche se non vi dovesse servire, è sempre meglio avere con voi un, che dovrete sicuramente mostrare all’esame. Poi vi consigliamo di avere, soprattutto un alimento che possa darvi energia, come del, avrete sicuramente bisogno di zuccheri per sostenere al meglio questa prova. Infine, vi consigliamo di portarvi almeno, nel caso la vostra si scaricasse e non ne aveste un’altra sareste in seria difficoltà.