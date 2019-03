Simulazione Maturità 2019: traccia sulla Nostalgia, autori da citare nel tema

Una delle tematiche uscite alla simulazione della prima prova di oggi, martedì 26 marzo 2019, è quella della nostalgia. All’interno della traccia si chiede di scrivere una riflessione riguardo questa tematica partendo dal testo dello psichiatra e docente Borgna. Il testo è stato tratto dal suo libro, la nostalgia ferita, pubblicato nel 2018. Scopriamo qualcosa in più su questa interessante tematica.

Nostalgia, cosa vuol dire

La nostalgia: Omero

La nostalgia: Giuseppe Ungaretti

La nostalgia: Edward Estlin Cummings

La nostalgia: Eugenio Borgna

La nostalgia: Billy Collins

La paroladeriva da due parole greche., che significa ritorno, e, che significa dolore e sofferenza. Quindi unendo le due parole possiamo desumere che il terminesignifica sofferenza per il ritorno. Spesso, infatti, molte persone provano un sentimento di nostalgia verso un qualcosa che non c’è più, che può essere un periodo della vita, un oggetto, un evento, desiderando di tornare a quel periodo per rivivere le emozioni provate. Ma quali autori nel corso della storia hanno parlato di questo sentimento? Vediamone 5, celebre poeta dell’antica, ha trattato all’interno dell’di questo tema., è infatti spinto dalla nostalgia verso la propria terra, la propria patria, ove desidera tornare. Per farlo dovrà affrontare innumerevoli prove che con fatica supererà e riuscirà finalmente a tornare nella sua amata. Ciò che provaè appunto la nostalgia, per il suo luogo d’origine, che aveva dovuto abbandonare tempo addietro per laDa un poeta a un altro, questa volta però si tratta di un poeta moderno. Il celebretratta della nostalgia all’interno dell’omonima poesia, pubblicata nel 1916. All’interno del testo egli rappresenta la Parigi della sua giovinezza. Nella poesia si tratta anche di una ragazza che l’autore osserva e in lei ritrova questo sentimento di malinconia e di nostalgia che aveva colpito l’autore costretto a combattere nella prima guerra mondiale.Altro autore che tratta della tematica della nostalgia è il poeta americano, che all’interno del testo “” tratta di questa tematica. All’interno di esso, tratta dei ricordi che affiorano nel personaggio prima di lasciare un luogo a lui caro.Come non citare l’autore della traccia. All’interno del testo citato è chiara la sua visione: la nostalgia appartiene alla nostra memoria e alla nostra vita. Essa in particolare parte dalla memoria emozionale e i sentimenti gemelli a essa sono la malinconia, il rimpianto, la tristezza e il dolore dell’anima. Secondo l’autore è importante anche riflettere sulle nostre esperienze passate.è un poeta contemporaneo americano. Egli all’interno di due testi,, tratta di questa tematica. All’interno di uno ha nostalgia di alcuni periodi storici, come gli anni 90 del 1700, che non sono stati vissuti dall’autore, mentre nell’altro traspare la nostalgia per i propri genitori.