Maturità 2019 simulazioni seconda prova 2 aprile: possibili autori al Classico

La seconda e ultima simulazione di seconda prova scritta sta per arrivare, la data è fissata per il 2 aprile 2019. Le simulazioni di Maturità 2019 sono un momento per insegnanti e alunni, a livello nazionale, per apprendere e prendere confidenza con i cambiamenti che la nuova Maturità riformata porterà con sé a partire dal 19 giugno 2019, data che sancisce l’inizio degli esami di Stato con la prima prova scritta. Quest’anno ci sarà il via alle seconde prove scritte multidisciplinare, ovvero con due materie in una sola prova, vediamo come saranno al Liceo Classico e cosa aspettarsi da questa nuova simulazione.





Liceo Classico: cosa aspettarsi dalla simulazione di seconda prova del 2 aprile 2019?

Simulazioni seconda prova 2 aprile: quali autori potrebbero uscire al Liceo Classico?

Plinio il Giovane

Quintiliano

Apuleio

Petronio

Platone

Luciano

Demostene

Al Liceo Classico per la Maturità 2019 sono uscite come materie. Unper qualsiasi classicista; ma i ragazzi ovviamente non dovranno tradurre sia dal latino che dal greco. Infatti la seconda prova della nuova Maturità 2019 prevede la traduzione di una versione ridotta rispetto a quella classica, circa 10 righe di traduzione, dal. Mentre ilsarà comunque presente all'interno del compito, con una versione in lingua greca ma con il testa tradotto in italiano a fronte.I maturandi del classico con queste nuove prove: ecco perché noi di Skuola.net vogliamo aiutarli cercando di capire quali sono i possibili autori che potrebbero uscire alle prossime simulazioni di seconda prova scritte. Andiamo a fare qualche ipotesi.Le scorse simulazioni di seconda prova, che si sono tenute il 28 aprile 2019 hanno visto come versione di latino un frammento di una versione di, mentre per quanto riguarda la versione di greco già tradotta aveva come autore. Su questa base ecco alcuni nomi probabili che potrebbero uscire il prossimo 2 aprile 2019 come autori della versione diMentre come autori per la versione incon testo a fronte possiamo suggerire ai giovani maturandi di ripassare bene:Naturalmente noi di Skuola.net seguire la simulazione minuto per minuto durante tutta la giornata di martedì 2 aprile 2019, segui il nostro sito per rimanere aggiornato su tutte le novità.