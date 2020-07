Significatività statistica, scelta del test statistico e confronto tra medie

Significatività statistica: significatività statistica=(differenza osservata)/(variabilità casuale).Scelta del test statistico:Anzitutto è fondamentale comprendere le differenti tipologie di variabili:• nominale, come stato di vita, sesso-->si utilizza chi-quadro;• ordinale, come intensità del dolore-->si utilizzano test non parametrici;• quantitativa, come peso, età, glicemia:• confronto tra soggetti diversi di 2 gruppi-->Zt di studenti;• confronto tra soggetti diversi di più di 2 gruppi-->anova a un criterio;• misure ripetute sugli stessi soggetti (2 misurazioni)-->t di studenti per dati appaiati;• misure ripetute sugli stessi soggetti (più di 2 misurazioni)-->anova per misure ripetute;• confronto tra variabili diverseregressione e correlazione.Confronto tra medie:• confronto tra una media campionaria e la media di una popolazione• confronto tra due medie campionarie quando n1 e n2>60Se invece n1 e n2<60• confronto per dati appaiatiChi-quadro: permette di rispondere in maniera scientifica sull’indipendenza statistica di variabili nominali ed è un numero>0.Si ricordi innanzitutto che valore atteso=(totale di riga∙totale di colonna)/N.X^2=(∑〖(osservati-attesi)〗^2 )/attesiH0: le due variabili sono statisticamente indipendenti.H1: le due variabili sono statisticamente dipendenti.