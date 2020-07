Potenza di un test e ipotesi statistica

Potenza di un test: P=1-β, è la probabilità che un test statistico ha di falsificare l’ipotesi nulla quando l’ipotesi nulla è effettivamente falsa. La potenza di un test è quindi la sua capacità di cogliere delle differenze, quando queste esistono. La potenza dipende dalla numerosità del campione, dalla variabilità, dalla differenza minima che si vuole mettere in evidenza e dal livello di significatività adottato.Il modo principale per raggiungere un’adeguata potenza è pianificare un’adeguata numerosità.Ipotesi statistica:nulla H0: tutte le differenze osservate sono delle semplici fluttuazioni casuali;alternativa H1: le differenze riscontrare nelle statistiche campionarie rispecchiano una reale differenza nei parametri delle popolazioni corrispondenti.Test statistico (t test/t di studenti): permette di discriminare tra i risultati che portano a non rifiutare o a rifiutare l’ipotesi nulla; in particolare se P>0.05 (livello di significatività=0,05) si accetta l’ipotesi nulla, se invece P<0,05 si accetta l’ipotesi alternativa. Esistono perciò regioni di rifiuto e di accettazione:Ad esempio, se in un test d’ipotesi P<0,01, vuol dire che posso rifiutare H0 con una probabilità di errore del I tipo inferiore all’1%; in altre parole la probabilità che le differenze osservate siano dovute al caso è inferiore all’1%.Si ponga l’attenzione anche sulla seguente tabella: