Probabilità e prevenzione

Probabilità: probabilità=(numero dei casi favorevoli)/(numero dei casi totali).La probabilità è un numero compreso tra 0 (evento impossibile) e 1 (evento certo), inoltre la somma di tutti gli eventi possibili è pari a 1.Probabilità dell’evento contrario: P(E ̅ )=1-P(E).Probabilità dell’unione: P(A∪B)=P(A)+P(B)-P(A∩B).Probabilità condizionata: P(A│B)=(P(A∩B))/(P(B)) , ossia la probabilità che A si verifichi sapendo che B si è già verificato.Probabilità dell’intersezione:per eventi indipendenti: P(A∩B)=P(A)P(B);per eventi dipendenti: P(A∩B)=P(A)P(B|A).Tipologie di eventi: due eventi sono indipendenti se la probabilità che si verifichi un evento, non influenza la probabilità dell’altro evento, due eventi sono invece mutuamente esclusivi se al verificarsi di un evento l’altro non può più verificarsi.Prevenzione:• primaria: azioni che precedono l’insorgenza della malattia;• secondaria: azioni che seguono l’insorgenza della malattia che però non è ancora evidente dal punto di vista clinico. La prevenzione secondaria per individuare precocemente dei casi di malattia utilizza tecniche di screening, ossia test diagnostici poco costosi e poco invasivi;• terziaria: azioni che seguono la manifestazione della malattia.Sensibilità: sensibilità=a/(a+c), ossia la probabilità che il test sia positivo nei malati.