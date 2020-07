Persone-tempo, tasso di incidenza e durata

Persone-tempo: somma della totalità dei tempi di osservazione dei soggetti considerati a rischioTasso di incidenza/grezzo di mortalità (si chiama anche incidenza): tasso di incidenza=(numero di eventi)/(somma dei periodi di osservazione)=(numero di nuovi casi nel periodo di tempo)/((〖popolazione in t〗_0+〖popolazione in t〗_1)/2∙periodo di osservazione), si introduce perché soggetti possono entrare nello studio in momenti diversi, alcuni soggetti vengono persi al follow-up e poiché un soggetto è effettivamente a rischio solo fino a quando non sviluppa la malattia.L’ incidenza cumulativa è una proporzione, perché tutte le persone nel numeratore sono anche al denominatore; è una misura della probabilità o rischio della malattia, ovvero di quale proporzione della popolazione svilupperà la malattia durante uno specifico intervallo di tempo. In contrasto, il tasso di incidenza è come la velocità misurata in chilometri all’ora: indica quanto rapidamente la popolazione si ammala con una misura espressa in gente per anno.Durata: prevalenza=indicenza∙durataRelazione tra prevalenza, incidenza e durata: la prevalenza dipende sia dall’incidenza (rischio) che dalla durata della malattia. L’ elevata prevalenza di una malattia all’interno di una popolazione può riflettere un rischio elevato o una sopravvivenza prolungata senza guarigione. Viceversa, una bassa prevalenza può riflettere una bassa incidenza, o un’evoluzione rapidamente fatale o una pronta guarigione.