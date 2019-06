Progressioni Geometriche - Formula Risolutiva

Una progressione geometrica di numeri realiè una successione di numeri reali in cui il rapporto tra due termini consecutivi resta sempre costante. Tale rapporto viene chiamatoe si indica con. In formule:La somma dei primitermini di una progressione geometrica di ragionevale:Dimostriamo questa proprietà con il Principio di Induzione.Passo basePersi ha:, che è banalmente vera.Passo induttivoSupponiamo che la proprietà sia vera fino a un certo, dimostriamo che essa vale anche perVogliamo quindi dimostrare che:Per ipotesi induttiva:Ma per definizione di progressione geometrica:Ma allora:che è l'uguaglianza che volevamo dimostrare.