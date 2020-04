Come calcolare l’area di un triangolo nel piano cartesiano

[math]IC=5u[/math]

[math]CH=4u[/math]

[math]A_{ICGH}= 5u*4u=20u^2[/math]

[math]AG=3u[/math]

[math]GB=1u[/math]

[math]A_{ABG}=\frac{C*c}{2}=\frac{3}{2}=1,5u^2[/math]

[math]IC=5u[/math]

[math]AI=1u[/math]

[math]A_{AIC}=\frac{C*c}{2}=\frac{5*1}{2}=2,5u^2[/math]

[math]A_{BCH}=\frac{C*c}{2}=\frac{4*4}{2}=8u^2[/math]

[math]A_{tot}=A_{BCH}+ A_{AIC}+A_{ABG}[/math]

[math]

A_{tot}=8u^2+2,5u^2+1,5u^2=12u^2[/math]

[math]A_{ABC}= A_{ICGH} - A_{tot}[/math]

[math]A_{ABC}= 20u^2-12u^2[/math]

[math]A_{ABC}= 8u^2[/math]

Possiamo usare il piano cartesiano per calcolare l'area di un triangolo pur non conoscendo tutte le formule della geometria analitica.Otterremo l’area del nostro triangolo per differenza di aree.Esempio numerico.Dati i punti A(-1,2), B(0,3), C(4,-1), calcolare l’area del triangolo da essi delimitato.Come prima cosa inseriamo le coordinate dei tre punti A,B,C nel piano cartesiano uniamo i punti e costruiamo il nostro triangolo rappresentato in blu.Dai vertici A,B,C tracciamo le rette parallele agli assi cartesiani e intersecando queste rette tra loro si forma un'altra figura che racchiude al suo interno il triangolo. Si tratta di un rettangolo i cui vertici sono i punti d’intersezione delle 4 rette tracciate: I,C,H,G, le cui coordinate sono facilmente individuabili nel piano cartesiano. Evidenziamo anche l'area intorno al triangolo ABC, in un colore diverso.Indichiamo con IC una dimensione e CH l’altra. L’area del rettangolo è data dal prodotto di queste due dimensioni:Area del rettangolo ICHG:Osservando attentamente la figura vediamo che intorno all'area incognita l'area blu, ci sono tre triangoli rettangoli: BCH, AIC, ABG. Anche di questi tre è possibile calcolare l'area perchè le dimensioni sono tutte note. Osserviamo pure che il triangolo BCH è anche isoscele.Una volta calcolate queste aree le sommiamo e le sottraiamo all’area del rettangolo esterno.Procediamo quindi a calcolare le aree dei tre triangoli.Area del triangolo ABGI due cateti sono:Area del triangolo AICI due cateti sono:Area del triangolo BCHI due cateti sono uguali e sono pari a 4 unitàSommiamo queste tre aree:Ed ora finalmente possiamo calcolare l’area del triangolo ABC:Qui il file di Geogebra