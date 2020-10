I radicali

Numero irrazionale: ogni numero decimale illimitato non periodico.Numero reale (R): ogni numero razionale o irrazionale.Proprietà invariantiva: dato un radicale, si può ottenere un radicale equivalente moltiplicando per uno stesso numero naturale diverso da 0 sia l'indice del radicale sia l'esponente del radicando.Semplificazione: dato un radicale, si può ottenere un radicale equivalente dividendo l'indice della radice e l'esponente del radicando per un divisore comune.Radicale irriducibile: quando il suo indice e l'esponente del radicando sono primi fra loro.Riduzione allo stesso indice: 1) cercare il mcm fra gli indici; 2) trasformare ogni radicale in uno equivalente che ha per indice il mcm trovato.Moltiplicazione: il prodotto di due radicali con lo stesso indice è un radicale che ha per indice lo stesso indice e per radicando il prodotto dei radicandi (= divisione)