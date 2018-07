Esercizi sul Raccoglimento Totale

Raccolta di esercizi sulla Scomposizione dei Polinomi: Raccoglimento Totale.Scomponi:

Esercizio 1

Si nota facilmente che il MCD tra 18 e 9 è 9.

Allora si può raccogliere tranquillamente 9, quindi:

[math]18x+9=9(2x+1)[/math]

[math]xy+xz = x(y+z)[/math]

[math]3x^2+18x+15=3(x^2+6x+5)[/math]

[math]4a(3x+1)[/math]

[math]7a(1+2b+3c)[/math]

[math]2(6h+7k)[/math]

[math]8xy+6xz+14xyz = 2x(4y+3z+7yz)[/math]

[math]8ab+24bc+32b = 8b(a+3c+4)[/math]

[math]t^3+t^2+t=t(t^2+t+1)[/math]

Entrambi i monomi appartenenti al polinomio hanno come lettera comune la x.Allora:In questo polinomio non si può raccogliere alcuna lettera poi 15 è una costante. Si può solamente raccogliere il 3.Allora:In questo caso, il MCD tra 12 e 4 è 4. Però possiamo anche raccogliere la lettera a. Quindi:Il polinomio non si può scomporre col raccoglimento totale, poiché tutti e 4 i numeri sono coprimi tra loro.Il MCD tra i 3 coefficienti è 7, e la lettera comune è la a.Allora possiamo raccogliere 7a, diventa quindi:Qua possiamo raccogliere solo 2, poiché non ci sono lettere in comune tra i due monomi.In questo polinomio abbiamo che il MCD tra i coefficienti vale 2, e hanno anche la lettera x in comune. Allora.Il MCD tra i tre monomi è 8b. AlloraQui i coefficienti sono tutti uguali ad 1, si può raccogliere solo la lettera t.