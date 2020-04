Misura di diametri con equazione di secondo grado

[math]\overline{AO}+\overline{OB}=10[/math]

[math]x[/math]

[math]\overline{OB}=10-\overline{AO}[/math]

[math]x[/math]

[math]\overline{OB}=10-x[/math]

[math]\pi \frac{13}{2}[/math]

[math]A_1=\frac{1}{2}πr_1^2[/math]

[math]A_2=\frac{1}{2}πr_2^2[/math]

[math]r_1=\frac{x}{2}[/math]

[math]r_2=\frac{(10-x)^2}{2}[/math]

[math]A_1+A_2=\pi\frac{13}{2}[/math]

[math]\frac{πx^2}{8}+\frac{π(10-x)^2}{8}=\frac{13}{2} π[/math]

[math]x^2-10x+24=0[/math]

[math]x_1=6cm [/math]

[math]x_2=4cm[/math]

Ancora un esempio di come utilizzare le equazioni di secondo grado per risolvere un problema semplice di geometria piana. La difficoltà di questo tipo di problema è sostanzialmente quella di trasformare in scritture algebriche le informazioni fornite nel testo del problema. A volte lo studente non sa da che parte cominciare.Iniziamo con la lettura del testo."E' data la somma AB dei diametri di due semicerchi e anche quella delle loro aree. Si chiede di calcolare la misura della lunghezza di ciascun diametro."Come sempre è utile fare un disegno che ci aiuta a capire meglio quali sono gli elementi di cui si parla nel testo.Cosa sappiamo?La somma delle lunghezze dei due diametri, questa vale 10 cm!!Scriviamolo:Introduciamo la nostra incognita, indichiamo il primo diametro il maggiore, con. Il secondo è pari alla somma meno il primo !!E allora possiamo scrivere anche il secondo diametro in funzione diPassiamo ora alla seconda informazione, quella sulla somma delle aree.Questa valeCalcoliamo allora l'area dei semicerchi.Sappiamo che il raggio è metà diametro, quindi:Riscriviamo allora la somma delle due aree:Sostituendo l'espressione dei due raggi otteniamo:Ecco la nostra equazione di secondo grado, che porteremo nella forma canonica:Una volta risolta ci fornisce come risultato:Avendo indicato con x il maggiore, abbiamo allora:AO= 6cmOB=10-6=4cm