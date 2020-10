Grandezze variabili, costanti e concetto di funzione

Le grandezze variabili e costanti

-Le grandezze variabili possono assumere valori diversi.Vengono indicate con x (variable indipendente)e con Y (variabile dipendente)Esempi:-il tempo di una lezione (può variare)-il numero di messaggi inviati ogni giorno (può variare)Una variable x può essere legata ad un altra grandezza variabile YEsempi-Il numero Di Scarpa Y è legato all lunghezza del piede X-Il perimetro Di un quadrato Y è legato al lato X-Le grandezze costanti non cambiano il loro valore.Vengono indicate con la lettera KEsempi:-la distanza tra Roma e Venezia (non può variare)-il numero dei lati del quadrato (sono 4 non può variare)vediamo adesso il concetto di funzioneParliamo di funzione se ad ogni valore di X corrisponde un solo valore di YPer capire meglio facciamo un esempio:-L’ora in cui si misura la temperatura.L’ora (variabile indipendente) XLa temperatura (variabile dipendente) YQuindi la Temperatura è funzione dell’ora in cui si misura.-Si scrive: Y= f (X)Si legge: Y è funzione di XVediamo se hai capito:Indica il completamento corretto.La scrittura simbolica che esprime il perimetro di un triangolo equilatero in funzione del lato è:A: 2p=f(l)B: l=(2p)C: f(x)=lLa risposta corretta è A perché come abbiamo detto il 2p varia in funzione del lato.Spero di esserti stato d’aiuto!