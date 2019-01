Determinante di una matrice quadrata

Definizione

Proprietà del determinante

Calcolo del determinante

Teorema di Laplace

Invertibilità e matrice inversa

Calcolo dell'inversa

A ∈ Mn(K), det A =Xp∈Snsign p · a1p(1) · a2p(2) · · · anp(n)1. det A = det tA2. Se una matrice contiene una riga o colonna nulla, il suo determinante `e nullo.3. Scambiando due righe (colonne) di una matrice il determinante cambia disegno (trasformazione T1).4. Se una matrice contiene due righe (colonne) uguali, il suo determinante `enullo.5.Se si moltiplica una riga o una colonna di una matrice per uno scalare λ, ildeterminante viene moltiplicato per λ (trasformazione T3).6.Se una riga (colonna) `e combinazione lineare di altre righe (colonne), ildeterminante della matrice `e nullo.7. Una trasformazione di riga o di colonna di tipo T2 non cambia ildeterminante.8. det (A · B) = det A · det B (Teorema di Binet).Il determinante di una matrice triangolare `e il prodotto degli elementi della sua diagonale principale.det A= somma da i=1 a n (ahi+ Ahi) per ogni h ∈ {1, . . . , n}Condizione di invertibilità di una matriceA ∈ Mn(K) è invertibile se e solo se det A diverso da 0.∀A ∈ GLn(K), A−1 = (det A)^−1· A#