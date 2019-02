Coniche non degeneri

Definizione

Classificazione coniche non degeneri

Polarità

Definizione

Proprietà

Una conica non degenere C di E^2 si dice:(a) parabola se r∞ `e tangente a C (= il supporto improprio di C `e costituito da un solo punto improprio)(b) iperbole se r∞ `e secante C (= il supporto improprio di C `e costituito da due punti impropri distinti)(c) ellisse se r∞ `e esterna a C (= il supporto improprio di C `e vuoto)Osservazione: Solo le ellissi possono essere immaginarie.Sia C una conica non degenere di E^2 e A un suo discriminante. Allora:(a) C `e una parabola se e soltanto se A00 = 0;(b) C `e una iperbole se e soltanto se A00 < 0;(c) C `e una ellisse se e soltanto se A00 > 0.Sia C una conica non degenere di E^2 , avente A come matrice associata rispetto al riferimento cartesiano R. Se P ≡R [y0, y1, y2] `e un punto (proprio o improprio) di E^ 2 , si dice retta polare πP di P rispetto alla conica la retta (propria o impropria) di equazione omogenea.Sia C una conica non degenere del piano euclideo, e siano P, Q due punti di E^2.Q ∈ πP se e solo se P ∈ πQ. (Legge di reciprocità)Se P `e un punto del supporto I(C), allora la retta polare πP di P rispetto a C`e l’unica retta tangente alla conica in P.