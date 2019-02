Coniche degeneri

Classificazione delle coniche degeneri di E^2

Definizione

Caratterizzazione coniche immaginarie

Intersezione di una retta con una conica

Esempi di coniche degenerise r `e una retta di E^2 avente equazione omogenea ax1 + bx2 + cx0 = 0, allora (ax1 + bx2 + cx0)2 = 0 `e la equazione di una conica degenere di E^2 , il cui supporto `e costituito da tutti e soli i punti della retta r (che si dice “contata due volte”); se r e s sono due rette distinte di E^2 aventi rispettivamente equazioni:omogenee ax1 + bx2 + cx0 = 0 e ¯ax1 + bx¯2 + ¯cx0 = 0, allora(ax1 + bx2 + cx0)· (¯ax1 + bx¯2 + ¯cx0) = 0 `e la equazione di una conica degenere di E^2, il cui supporto `e costituito da tutti e soli i punti delle rette r e s.Se C `e una conica degenere di E^2 , allorase ρ(C) = 1, il supporto di C `e costituito da una retta (propria o impropria)se ρ(C) = 2, il supporto di C `e costituito da due rette distinte o da un solo punto (proprio o improprio)Una conica si dice reale, se I(C) 6= ∅, si dice vuota (o immaginaria), se I(C) = ∅.Osservazione: Una conica degenere `e sempre reale.Una conica C `e immaginaria se e solo se, data la forma quadratica q che la rappresenta, si ha che q `e definita.Se C `e una conica e r `e una retta (propria o impropria) di E^2 non contenuta nel supporto di C, allora l’intersezione di r con C `e costituita da:- due punti distinti (r `e secante C)- un solo punto (r `e tangente a C)- l’insieme vuoto (r `e esterna a C)Inoltre, se C `e non degenere,il supporto di C non contiene rette.