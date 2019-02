Coniche - Algebra lineare

Coniche di E^2

Definizione

Proposizione

Proposizione

Definizioni

Supporto di una conica

Definizioni

Una conica C del piano euclideo, rappresentata dalla forma quadratica q : R3 → R, `e l’insieme C = {λ · q | λ ∈ R − {0}}Equazione cartesiana di C rispetto a R :a11x2 + a22y2 + 2a12xy + 2a01x + 2a02y + a00 = 0Equazione omogenea della conica C rispetto a R :a11x21 + a22x22 + 2a12x1x2 + 2a01x0x1 + 2a02x0x2 + a00x20 = 0Due matrici A, A0 ∈ S3(R) sono discriminanti della stessa conica se e soltanto se esiste λ ∈ R − {0} tale che A `e congruente a λA0.Di conseguenza tutti i discriminanti di una stessa conica hanno lo stesso rango.Per rango ρ(C) di C si intende il rango di un suo qualsiasi discriminante.Una conica che denomineremo con C si dice degenere o specializzata se ρ(C) < 3. Altrimenti si dice non degenere (non specializzata).Supporto proprio di C :IP(C) = {P ≡R (x, y) | a11x2 + a22y2 + 2a12xy + 2a01x + 2a02y + a00 = 0}supporto improprio di C :I∞(C) = {P∞ ≡ [0, x1, x2] | a11x21 + a22x22 + 2a12x1x2 = 0}supporto di C:I(C) = IP(C) ∪ I∞(C)Supporto di C rappresentata dalla forma quadratica q :I(C) = {P ≡ [x0, x1, x2] | q(x0, x1, x2) = 0}