Capitolo 9 Promessi Sposi - Analisi

Capitolo IX

Renzo = generosoil barcaiolo = fa un gesto di carità per l’animoTemi:- soldi e carità (la M.D.M era ricca)- scelte (scelta di monacazione dipende dalla situa economica della famiglia)metodo di ricerca di Manzoni: metodo di ricostruzione storica illuministico (preciso e scientifico)ci dice i particolari della monaca di Monza ---> suspanceCap.IX ----> nuovo capitolo = romanzo nel romanzo (Monaca di Monza)alla M.D.M verranno dedicati dei capitoli riguardo la sua vita personale (lungo flashback)M.D.M complice di un atto criminale ---> giudizio dell’autore molto duro anche se cercherà di giustificare l’operato della M.D.M.giudizio duo ma giustificato ---> l’autore giudica e commenta ma il lettore è libero di decidere la propria opinionelungo flashback ---> 2 capitoli (IX-X)da parte dell’autore ---> scavo psicologico (AM si sofferma sulla descrizione della psiche di Gertrude, ovvero la M.D.M.)tema della scelta---> per Gertrude sceglierà il padreil padre cercherà in modo subdolo a scegliere la vita da monaca (non c’è molta libertà di scelta)Gertrude è indecisa e il padre la manipolaconfronto tra la monaca di Monza e Padre Cristoforo (durante la lettura):la M.D.M. viene definita signora ---> poco appropriatoper la famaper la cattiva reputazionedovuta al fatto di mostrarsi in compagnia di due donneanche prima con Renzo avevamo notato questa preoccupazionela monaca non è monaca ---> è una delle più giovani quindi non è molto importante ma è della costola d’Adamo (nobile)contraddizioniA.M. sta parlando di politica ---> sta parlando di politicala famiglia della monaca è potente dal punto di vista politico fuori dal monasteroera un'epoca in cui il potere religioso e il potere temporale andavano a braccetto cioè esisteva quella che gli storici hanno definito "alleanza trono-altare" la fine dell'alleanza trono - altare avviene con la Riv. francil potere religioso e il potere politico o collaborano o si compenetrano una famiglia nobile poteva vantare al suo interno capi di stato o cardinali siccome lo Stato della Chiesa all'epoca era uno stato militarmente ed economicamente influente anche i cardinali avevano potere politico anche i vescovi anche gli abati in generale tutti i capi della gerarchia ecclesiastica“che forse dieci de’ miei lettori possono ancor rammentarsi d’aver veduto in piedi” riga 97 ----> falsa modestiacome viene introdotta la figura della monaca di Monza e come viene posticipata la sua presentazione? questa lunga attesa a cosa serve? perché è così difficile incontrarla?si denota l'autorevolezza della monaca di monza forse, e vogliono far intendere ancor più come è il personaggio