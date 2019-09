Manzoni, Alessandro – Odi civili: "Marzo 1821" e "Il cinque maggio"

Manzoni – Le odi civili: "Marzo 1821" e "Il cinque maggio"

L’è un tipo di poesia che tratta argomenti elevati come una battaglia importante o un personaggio storico importante. Le odi civili di Manzoni principali sono due:parla del; fu composto alla notizia dei moti carbonari di quel mese, quando sembrava che il reggente Carlo Alberto potesse passare il Ticino per liberare la Lombardia, avviando così il processo di indipendenza nazionale. Le cose non andarono così e Carlo Felice, l’erede designato dal re Vittorio Emanuele I, aiutato dagli austriaci, rinnegò i provvedimenti presi da Carlo Alberto e sbaragliò il movimento rivoluzionario. Il poeta in quest’, ripercorre questi eventi e immagina che gli insorti abbiano già passato il Ticino. Quest’è dedicata al patriota tedesco, Teodoro Kerner, che morì combattendo contro Napoleone per l’indipendenza del proprio popolo; con questa dedicavoleva significare il rifiuto di ogni patriottismo e di qualsiasi atteggiamento di chiuso nazionalismo.L’non fu pubblicata per molti anni e, per prudenza,ne distrusse il testo, tuttavia circolavano sottobanco manoscritti non ufficiali., scritto nel luglio 1821 alla notizia della, ha dell’ode civile le movenze epiche nella rievocazione dei momenti culminanti della vita dell’imperatore, ma ha molto anche degli “Inni Sacri” dei quali riprende il linguaggio lirico – religioso d’impronta biblica. Da un lato si immagina l’approdo alla fede religiosa del potente imperatore umiliato e sconfitto, dall’altro lato la sua vicenda viene inserita nel corso storico voluto dalla Provvidenza.Anche se l’autore, in quest’, voleva sottolineare la vittoria del momento religioso su quello terreno, alla fine la concretezza storica e il suo significato teologico si confrontano e si mescolano, con molto equilibrio.