Manzoni, Alessandro - Biografia per punti

Biografia di Alessandro Manzoni per punti

• Nasce il 5 marzo 1785 a Milano• Madre Giulia Beccaria e conte Pietro Manzoni (o dal padre naturale Giovanni Verri)• Appena nato viene dato a balia• Frequenta il collegio dei padri somaschi a Merate, poi quello a Lugano e infine quello di Milano dei Nobili• 1799 testimone dell’arrivo e della ritirata delle truppe napoleoniche• 1801 inizia a frequentare ambienti intellettuali• 1805 muore Carlo Imbonati• Alessandro raggiunge la madre a Parigi• Frequenta circoli culturali• Conosce Enrichetta Blondel, calvinista, che sposa nel 1808 e con la quale ha Giulia nel 1809, Luigia Maria Vittoria (muore alla nascita), Pietro e Cristina, Sofia ed Enrico, Clara e Vittoria, Filippo, Matilde• 1823 romanzo Fermo e Lucia (versione iniziale de “I Promessi Sposi”)• 1827 prima edizione in tre tomi del romanzo• 1833 morte Enrichetta• 1834 morte figlia Giulia• 1837 sposa Teresa Borri• 1840 – 1842 seconda e definitiva edizione de “I Promessi Sposi”• 1848 firma petizione a Carlo Alberto per l’intervento piemontese• 1859 Vittorio Emanuele II gli consegna un vitalizio• 1860 partecipa alla proclamazione del Regno d’Italia• 1861 muore seconda moglie• 1865 vota per il trasferimento della capitale da Torino a Firenze• 1873 a causa di una caduta, batte la testa contro uno scalino il quale gli procura un grave ematoma che porta alla sua morte il 22 maggio• Giuseppe Verdi compone alla sua memoria la Messa da requiem, eseguita nel Duomo nel giorno del primo anniversario della sua morte.