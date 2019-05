Gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere

John Gray è uno psicosessuologo e terapeuta della famiglia i cui libri sono per la maggior parte diventati best seller mondiali.Secondo la teoria di questo studioso tra gli uomini e le donne sono presenti delle differenze ancestrali le quali spesso portano le due persone a non comprendersi e quindi a incorrere in problemi di coppia.

Vediamo un concetto chiave elaborato all'interno del libro.

La prima è che le donne tendono a ricercare ascolto mentre gli uomini tendono maggiormente a ricercare la risoluzione dei problemi. Questo porta ad uno scontro quando uno dei due chiede aiuto.

Se una donna torna a casa da lavoro stressata e si sfoga sul compagno della stressante giornata lavorativa questo tenterà di suggerirle delle soluzioni le quali però non erano richieste dalla compagna. La donna quindi arriverà a non accettare alcun tipo di soluzione proposta dal compagno perché non era ciò che desiderava, e ciò può sfociare anche nel litigio nella coppia.



Mentre quando l'uomo torna a casa stressata da lavoro non parlerà, non proferirà parola perché sta interiormente cercando di risolvere i propri conflitti senza avere la necessità di aiuto della donna, la quale invece farà domande nell'intento di dare supporto. Anche in questo cosa si arriverà ad un conflitto nella coppia.Il consiglio di Gray è quello di comprendere queste differenze e cercare di migliorare l'uno per l'altro.