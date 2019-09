La signora nella scatola - Jenny Valentine

La signora nella scatola di Jenny Valentine

Trama La signora nella scatola di Jenny Valentine

L’evoluzione degli eventi

Breve commento al libro

• La signora nella scatola è un romanzo scritto dall’autrice Jenny Valentine. La sua prima pubblicazione è dell’anno 2008 e anche in Italia è stato pubblicato nel medesimo anno. Anche questo libro rientra nel genere della narrativa per ragazzi e il pubblico medio a cui è rivolto è quello dei quattordicenni.• Il protagonista di questo libro si chiama Lucas ed è un adolescente che inizia a cercare il padre misteriosamente scomparso così da un momento all’altro da casa. Il giovane si rende conto che sta crescendo, ma in cuor suo si rende conto che manca qualcosa di importante nella sua vita, ovvero cercare di scoprire che fine ha fatto suo padre, il quale è misteriosamente scomparso cinque anni prima senza dare notizie di sé e senza lasciare dunque alcuna traccia.Lucas sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua vita da solo, senza avere una guida importante al suo fianco, ovvero il padre che non si sa dove sia finito; questa scomparsa lo sconvolge a tal punto di voler scoprire la verità sulla sua sorte. Ciò che lo condurrà a risolvere il mistero sarà il ritrovamento in un taxi dell’urna cineraria di una celebre pianista del passato che si chiama Violet Park. Questo misterioso ritrovamento lo conduce sempre più verso la scoperta del perché suo padre sia scomparso.• Il ritrovamento di quest’urna funeraria sarà dunque per Lucas un elemento importante in più per capire, per poter dunque affrontare la sua crescita personale. Attorno a sé inoltre il ragazzo ha una madre distrutta per il dolore subito dalla scomparsa del marito, una nonna che è anch’essa lacerata per la sparizione del figlio, un fratellino che ha visto svanire nel nulla suo padre così da un momento all’altro proprio in un momento così importante della sua vita, come l’infanzia. Sarà proprio il ritrovamento dell’urna della pianista la chiave di volta che porterà il ragazzo a scoprire la verità sulla scomparsa di suo padre.• Il libro racconta una storia molto delicata con un registro letterario parecchio piacevole agli occhi del lettore, il quale si ritrova immerso pagina dopo pagina nella storia che viene raccontata con l’obiettivo di scoprire il finale di questa. Lo stile letterario utilizzato dalla scrittrice è tragico/comico con l’obiettivo di coinvolgere il lettore alla storia che viene infatti descritta.