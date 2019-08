La signora del delitto - Agatha Christie

La signora del delitto di Agatha Christie

Descrizione di uno dei capitoli: Lo scherzo arguto

La signora del delitto è un libro rientrante nel genere letterario del romanzo giallo ed è stato scritto dall’autrice inglese Agatha Christie. I protagonisti dei vari racconti contenuti nel romanzo sono: la vecchia Miss Murple, dall’aguzzo intuito investigativo; Hercule Poirot che ha una grande capacità investigativa; Parker Pyne, un giovane capace di indagare a fondo la natura umana; Tommy e Tuppence che sono due investigatori privati. Il libro si articola in molti capitoli e racconta le vicende investigative in cui è coinvolta Miss Murple e gli altri investigatori suddetti. In ognuno dei capitoli di questi racconti viene descritto un caso investigativo differente, in cui al centro della scena vi è un delitto sempre diverso.In questo capitolo l’obiettivo di Miss Murple è chiaramente quello di scoprire dove Matthew Stroud ha nascosto un tesoro segreto che ha descritto nel suo testamento. Il nipote di Matthew Stroud e la sua ragazza decidono di affidare l’incarico di trovare questo immenso tesoro proprio alla vecchia investigatrice, la quale sembra essere per loro la donna adatta per risolvere il mistero.Il lavoro d’indagine di Miss Murple è lungo, vaglia alla lettera infatti ogni singolo documento e ogni singola carta per cercare in tutti i modi di comprendere dove sia nascosto questo inestimabile tesoro, fino a quando finalmente riesce a scoprire che il celebre tesoro del vecchio Stroud è un preziosissimo e raro francobollo presente in una busta di lettera che i due giovani volevano buttare insieme a delle altre carte dello zio.