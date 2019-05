Roma caput zombie - Marco Roncaccia

Roma caput zombie di Marco Roncaccia

Trama di Roma caput zombie

Riflessioni sul romanzo Roma caput zombie

• Roma caput zombie è un romanzo rientrante nel genere letterario dell’horror e che è stato pubblicato nel corso dell’anno 2015 dall’autore italiano Marco Roncaccia.• Il libro racconta la storia di Aldo, il quale è stato appena lasciato dalla propria fidanzata e che vive in una palazzina di periferia che si trova lungo il Grande Raccordo Anulare. Nel corso della giornata Aldo svolge l’attività di educatore presso il SERT, aiuta i tossicodipendenti nei parchi e nel corso della serata invece torna nella sua abitazione che si trova in periferia. La sua vita scorre tranquilla fino a quando un piccione ubriaco non gli da un morso alla caviglia. Aldo pensa che non sia poi così tanto grave quella ferita fino a quando non arriva persino a sbranare il cane Barabba e anche la gamba di Stanislav. Aldo quindi inizia a rendersi conto del fatto che ha sviluppato una dipendenza dalla carne e che questa dipendenza va nascosta agli esseri umani.Sembra che Aldo si sia trasformato in uomo-piccione e grazie all'aiuto di Sara, una ragazza tossica, deve cercare in tutti i modi di nascondere questo suo nuovo status di vita.Purtroppo, nonostante si cerchi di nascondere il fenomeno, nel mondo inizia a circolare la voce per cui vi sarebbero casi di cannibalismo e di animali infetti che mordono le persone.• Il romanzo Roma caput zombie sarebbe una sorta di presa in giro che comicamente invita ad una riflessione sulla società odierna che nell’ambito di questo romanzo si disintegra a causa della paura degli uomini-piccione, i quali sono portatori di malattie. I piccioni che vengono descritti nel libro di Marco Roncaccia inoltre sono dotati di ragione, hanno momenti di vera e propria astinenza e non si ammazzano facilmente. Inoltre il problema più grande consiste nel fatto che questi sono portatori di malattie, contagiando facilmente le persone.Il libro Roma caput zombie descrive con ironia il mondo degli zombie e al suo interno sono presenti degli elementi tipici del genere letterario dell’horror, come degli elementi tipicamente macabri. I personaggi che vengono descritti sono particolari e credibili per rappresentare il genere horror.