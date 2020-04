Risalire il Congo - Joseph Conrad

Risalire il Congo

Il brano “Risalire il Congo”, tratto dal romanzo Cuore di Tenebra, pubblicato da Joseph Conrad nel 1902 racconta le difficoltà che il capitano Marlow incontra nella navigazione verso l’interno dell’Africa equatoriale, in un ambiente del tutto sconosciuto e diverso da quello a cui l’uomo era abituato, dove la Natura regna sovrana e l’umanità sembra ancora calata nella sua fase più arcaica.Il marinaio è alla ricerca dell’agente Kurz e ospita nell’imbarcazione diversi coloni, in cerca di ricchezze e schiavi. Durante il viaggio avviene un profondo cambiamento nel protagonista, infatti nonostante l’iniziale convinzione di superiorità dell’uomo bianco e civilizzato rispetto alle popolazioni locali e la presunzione di poter sottomettere la natura, grazie allo sviluppo tecnologico, egli si rende conto di come sia vulnerabile e debole rispetto alla grandezza del mondo selvaggio che lo circonda e capisce che anche quegli esseri ritenuti dai bianchi come arretrati, in realtà non sono così distanti da lui stesso, come emerge dalla descrizione dei comportamenti di coloro che, considerati cannibali, si rivelano gente con cui si può tranquillamente lavorare. Una delle riflessioni più importanti nasce in Marlow nella parte finale del racconto, quando egli dal piroscafo scorge un villaggio di indigeni, che alla vista dell’imbarcazione cominciano ad agitarsi freneticamente, senza che l’equipaggio possa comprendere il preciso significato dei loro gesti, forse ostili forse pacifici.Marlow guarda gli aborigeni, dalle sembianze apparentemente così differenti dalla propria, sia per la pelle scura, che per il grado di sviluppo e le usanze e si sente immerso in un modo estraneo, irreale.Inizialmente i suoi pregiudizi gli rendono difficoltoso accettare quegli esseri come suoi simili e ciò è facilmente comprensibile considerato il contesto in cui è ambientata la vicenda. Gli europei infatti sono ancora fortemente impegnati nel colonialismo verso Asia e Africa, alla ricerca di ricchezze, come oro, avorio e schiavi, con il finto scopo di convertire e civilizzare le popolazioni locali, meno sviluppate e quindi soggette alla teoria razziale che vede l’uomo banco superiore a tutte le altre etnie, ritenute inferiori per natura. Ora il protagonista osserva però le creature che si trova davanti e comprende quanto gli assomiglino, nonostante le apparenti differenze ed è proprio ciò che lo spaventa: la consapevolezza che sono degli umani come lui, che anche loro provano le stesse emozioni di ogni altro occidentale, la stessa paura che si prova di fronte a qualcosa di nuovo e sconosciuto. Egli è in grado di comprendere il loro sentimento, nonostante tutti gli anni che sembrano separarli. Superato il preconcetto razziale, fa un’importante riflessione, sostiene infatti che “La mente dell’uomo sia capace di qualunque cosa – perché in essa c’è tutto, tutto il passato come pure tutto il futuro.” In questo modo, attraverso le parole di Marlow, emerge il pensiero dell’autore del brano, ovvero che le differenze tra le cosiddette “razze” siano in realtà solo una creazione della mente umana, volta a giustificare un interesse economico. E’ proprio l’intelletto del marinaio, tuttavia, che spinge il protagonista a comprendere, almeno in parte, lo sgomento che i nativi del luogo provano, perché la natura di umani accumuna tutti alle stesse radici e al medesimo passato primordiale.In seguito egli si chiede che cosa si trovasse davanti a lui, se fosse gioia, timore, tristezza, devozione, valore, rabbia, mostrando come in quel territorio ostile le sue sicurezze e al contempo il suo orgoglio e la sua superbia di occidentale, convinto di poter sottomettere e dominare il creato siano messe in seria discussione, se non del tutto perse, come lascia ad intendere con l’affermazione successiva: “Ma c’era la verità … la verità liberata dalle vesti del tempo.” Marlow non compie dunque solo la risalita di un fiume, ma un viaggio spirituale alla scoperta, o più probabilmente, alla riscoperta di sé stesso, della parte più profonda della sua coscienza, quella più nascosta e sconosciuta nel suo Cuore di Tenebra.