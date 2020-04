La metamorfosi - Franz Kafka

Kafka - La metamorfosi: riassunto e temi

La metamorfosi è un romanzo breve pubblicata da Kafka nel 1915 (unica opera non pubblicata postuma) Il protagonista è Gregor Samsa che esercita la professione di commesso viaggiatore. Vive con la sua famiglia composta dal padre, una persona molto severa ed autoritaria (in cui ritroviamo la figura paterna dello scrittore), la madre e la sorella Grete.Un a mattina, svegliandosi, si rende conto che senza alcun motivo apparente (nel corso del romanzo non si conoscerà mai la causa), si ritrova trasformato in un enorme scarafaggio. Inizialmente i suoi provano panicoAlla vista di quanto è successo, la madre sviene mentre il padre ricaccia il figlio-scarafaggio dentro la camera con un bastone e picchiando i piedi per terra in modo da spaventarlo. Successivamente la paura si trasforma in un disgusto sempre crescente. Invece Gregor cerca di adattarsi alla nuova situazione isolandosi in camera (tema della solitudine).Solo la sorella lo accudisce ma con i genitori non ha alcun rapporto (tema dell’incomunicabilità). Col passar del tempo, l’emarginazione di Gregor aumenta, la stessa sorella lo evita ed egli viene affidato alle cure di una serva che lo nutre di avanzi e di rifiuti. Un giorno, Gregor decide di uscire dalla camera e presentarsi ai suoi genitori per ascoltare la sorella che sta suonando il violino. Ma il padre gli scaglia contro una mela. Ferito in modo grave, Gregor entra in una lunga agonia che lo porta alla morte. Nell’indifferenza totale, il suo corpo viene gettato nella spazzatura, dopodiché la famiglia può riprendere tranquillamente la sua esistenza da borghese. Fra le pagine più significative abbiamo quella in cui Gregor si risveglia e si trova trasformato in uno scarafaggio. Nonostante questo fatto così insolito ed inquietante, Gregor pensa al suo lavoro e al rischio di arrivare tardi in ufficio.I temi del racconto, che si ritrovano anche in tutte le altre opere, sono:• l’individuo che è costretto ad assumere un ruolo non suo e che quindi perde la personalità• rapporto difficile fra padre-figlio che ha origini autobiografiche• incomunicabilità• senso di angoscia e di ambiguità• rifiuto del diverso perché fisicamente mostruoso• egoismo e l'ingratitudine come moventi fondamentali del comportamento umano. Infatti, fintanto che Gregor lavora per pagare un debito contratto dalla famiglia viene trattato con rispetto, ma quando egli diventa un peso, la famiglia lo considera un peso ed accoglie con sollievo la sua morte, perché in questo modo, d’ora in poi, potrà essere ripresa la vita borghese di sempre