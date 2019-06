L’erede di Ahina Sohul - Elisa Rosso

L’erede di Ahina Sohul di Elisa Rosso

Trama de Il libro del destino - l’erede di Ahina Sohul

Giudizi sul romanzo

• L’erede di Ahina Sohul è un romanzo rientrante nel genere letterario fantasy ed è stato realizzato dall’autrice italiana Elisa Rosso. Il libro è di ben 309 pagine ed è stato pubblicato nel corso dell’anno 2011.• Le vicende si svolgono presso il regno di Nadesh. Nel regno il cosiddetto Signore delle Nebbie avrebbe conquistato con il suo esercito di amorphi la città di Ahina Sohul, la capitale del regno di Nadesh. Questi, dopo aver preso il controllo del regno, ha posto sul trono Pseudos, il quale è alleato con le forze maligne. Sarà dopo quindici da questo evento che il custode Galdwin andrà a cercare il giovane Bedwyr, il legittimo erede al trono di Ahina Sohul, poiché è l’unico della famiglia reale ad essere sopravvissuto al massacro e all’assedio della città avvenuto ben 15 anni prima per mano del Signore delle Nebbie.Dopo aver iniziato la sua ricerca, Galdwin trova il giovane a Batilan in compagnia di Enys, giovane ragazza dalle grandi qualità e che ha un passato molto oscuro e avvolto nel mistero. Bedwyr e la ragazza faranno fronte comune, alleandosi con coloro che rappresentano le cosiddette cinque razze libere: Uomini, Elfi, Lupi, Nani e Draghi. il loro obiettivo, dal momento della loro alleanza sarà quello di cercare tutti insieme le pagine del cosiddetto Libro del destino che è noto perché sarebbe in grado di rivelare il destino della terra di Nadesh.• I personaggi del romanzo, rientrante nel genere letterario fantasy, sono personaggi molto interessanti, realizzati e descritti molto bene dalla scrittrice Elisa Rosso, che li connota molto bene anche dal punto di vista psicologico. Il romanzo è scritto molto bene da un’autrice all’epoca molto giovane. La narrazione è scorrevole ed è di agevole lettura. Le azioni della storia sono descritte talvolta in maniera veloce, ma vengono descritte in maniera molto abile e anche efficace. Il romanzo è anche molto interessante e avvincente.