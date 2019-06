Le cronache di Narnia: personaggi

Aslan

Peter

Susan

Edmund

Lucy

Aslan è una creatura fantastica, un leone parlante, figlio del grande imperatore che sta al di là del mare, buono e temibile. Il suo volto è decorato da una grande criniera dorata magnifica e che impone rispetto. I suoi occhi intrisi di solennità hanno una espressione grave e regale. La sua voce è dolce e profonda.E' un personaggio molto interessante in quanto, oltre ad avere un aspetto solenne e una disendenza divina prova lo stesso dolore che patiscono gli esseri umani e le stesse sofferenze degli uomini. Inoltre è capace di prendere le distanze da se stesso, in modo sovrumano.Peter è generoso, leale ed è il leader del gruppo in quanto è il più grande dei fratelli. Nonostante gli innumerevoli pericoli di Narnia, accetta il compito che Aslan gli assegna e viene nominato cavaliere. Oltre alle armi che riceve a Narnia, Peter sviluppa anche un forte carattere e un grande coraggio.Molto popolare per la sua bellezza sulla Terra riesce a farsi notare anche a Narnia, Susan è la seconda della famiglia, ha un carattere dolce e protettivo nei confronti dei fratelli più piccoli. Anche se inizialmente si trova a dubitare dell'esitenza di Narnia, sopratutto per l'assenza di prove, quando si trova improvvisamente nel mondo fantastico in mezzo a una guerra che potrebbe sconvolgere quella fantasia alla quale nel frattempo si era tanto affezionata, afferra un arco e si unisce ai combattimenti.Il terzo della famiglia Edmund sa essere dispettoso, sprezzante e prova diletto nel maltrattare i più piccoli. La corruzione lo trasforma in un malvagio traditore, ma riuscirà a riscattarsi comprendendo l’errore e prendendo parte alla battaglia finale dove svolgerà un ruolo fondamentale; Infine riuscirà a rivelarsi saggio anche più di re Peter offrendo ottimi consigli.Lucy ha un carattere allegro e capelli d’oro, è sincera e sensibile. E’ la più piccola dei fratelli Pevensie, e mentre esplora la casa del Professore rivelandosi molto curiosa scoprirà il passaggio per Narnia.