Coraline - Neil Gaiman

Coraline di Neil Gaiman

è un romanzo rientrante nel genere horror fantasy per ragazzi scritto e pubblicato dall’autorenell’anno 2002. Ha vinto anche premi importanti come ad esempio il Premio Hugo e anche il noto Premio Nebula che serve per celebrare il miglior romanzo breve. Nel nostro Paeseè stato pubblicato nell’anno 2003. Basandosi sul libro, è stato anche girato il film dal titolo Coraline e la porta magica trasmesso presso le sale cinematografiche nel corso dell’anno 2009. Il nome dello scritto originariamente sarebbe dovuto essere Caroline, ma per un errore di battitura alla tastiera del pc è diventato Coraline.racconta la storia della piccola Coraline che ha 11 anni e che si è trasferita con la sua famiglia in un’abitazione nuova che si trova in Regno Unito. Con i suoi genitori la ragazzina va molto d’accordo, loro le vogliono un gran bene, ma spesso la trascurano per via del lavoro che li costringe a stare lontano da casa per molte ore. Rimanendo da sola per tante ore della giornata, la ragazzina conosce gli strani personaggi che vivono all’interno dell’abitazione: il cosiddetto “vecchio pazzo” conosciuto nel romanzo come Bobo; le due attrici andate ormai in pensione, Miss Forcible e Miss Spink; il gatto nero che le fa compagnia nelle sue lunghe giornate solitarie.• Un giorno Coraline scopre che nel salone di casa sua vi è una porta che a primo impatto può apparire murata, ma in realtà questa conduce verso un altro appartamento molto simile a quello in cui vive. Un buio corridoio infatti conduce all’abitazione, la quale è abitata da una donna praticamente uguale a sua madre, solo che al posto degli occhi, ha due bottoni cuciti nel volto. La signora è una persona premurosa e sembra essere affettuosa verso Coraline, però le chiede in cambio di cucirle i bottoni al posto degli occhi. La ragazzina però si ritrova ad essere sconcertata da questa richiesta, dunque decide di tornare a casa sua.• Tornata nel suo mondo reale, Coraline scopre che i suoi genitori non ci sono più e che sono stati rapiti dalla signora dell’altro mondo che ha i bottoni cuciti al posto degli occhi. Per riportarli nel suo mondo, l’unica cosa che la ragazzina può fare è quella di tornare nell’altro mondo, dove dovrà anche affrontare l’altra madre. Quest’ultima però rapisce la bambina richiudendola dentro uno specchio magico, in cui troverà anche gli spettri di tre bambini che erano stati rapiti in precedenza dall’altra madre. Coraline, a questo punto, scopre che la donna in realtà altro non è che una strega che mangia bambini e che ha stravolto il suo mondo proprio con l’intento di cibarsi anche della sua anima.Per potere ottenere la libertà l’unico modo possibile è quello di trovare gli occhi dei tre bambini e i suoi genitori. Se la sua missione fallirà invece dovrà farsi cucire i bottoni al posto degli occhi. Alla fine Coraline chiederà anche all’Altra Madre di giurare con la mano destra in virtù di questa promessa.Grazie all’aiuto del gatto e grazie anche all’amuleto ottenuto da Miss Forcible e Miss Spink, Coraline riesce a trovare i tre occhi dei bambini, comprendendo anche dove l’Altra Madre tiene prigionieri i suoi genitori. Nonostante tutto la ragazzina è convinta del fatto che, pur vincendo la celebre sfida, l’Altra Madre non l’avrebbe mai liberata. Alla fine però con uno stratagemma, Coraline riesce ad abbandonare quel mondo parallelo al suo.• Dopo essere tornata nel suo mondo reale tutto sembra essere tornato normale, ma le anime dei tre bambini mettono Coraline in guardia, affermando che l’Altra Madre non si sarebbe arresa e, infatti, quest’ultima troverà il mondo con una chiave di giungere nel mondo della ragazzina, riuscendo anche a rapire e adescare bambini.Fortunatamente Coraline, con uno stratagemma, riuscirà a condurla in un pozzo in cui questa precipiterà, facendo in modo che dunque non potrà fare più del male ai bambini del suo mondo. Finita questa brutta esperienza, Coraline riprende la sua vecchia vita, mostrandosi più sicura di sé.