Il discepolo - Elizabeth Kostova

Il discepolo di Elizabeth Kostova

Trama de Il discepolo

Evoluzione del romanzo

è un libro che è stato pubblicato nel corso dell’anno 2005 e che è stato scritto dall’autrice Elizabeth Kostova. Il romanzo rientra nel genere thriller, storico e psicologico.racconta la storia di una ragazza che, entrata nella biblioteca personale di suo padre, trova un fascio di lettere che si rivolgono “al mio caro e sfortunato successore”. La giovane, nella biblioteca, trova anche un libro che presenta quasi tutte le pagine bianche, eccezion fatta per le pagine centrali che hanno al loro interno il disegno di un drago e anche la scritta Drakulya.Questo libro è al centro di una storia caratterizzata da un mistero ed insieme un vero e proprio orrore; si tratta di una vera e propria ossessione che ha sconvolto la vita di tantissime persone, rappresentando anche la loro rovina. Nel corso dei secoli tantissimi studiosi hanno cercato di capire l’oggetto di questo enigma, rischiando di perdere la loro reputazione e rischiando continuamente anche la loro vita.• L'obiettivo degli studiosi era quello di conoscere meglio la verità relativamente al conte Vlad III noto come l’impalatore. Questi è una figura storica molto nota, in quanto era il principe della Valacchia in epoca medievale e, avendo buoni rapporti con i vari papi dell’epoca, si ergeva come difensore dei principi e valori cristiani, combattendo l’infedele Impero ottomano.L’operato di Vlad III della Valacchia per la sua crudeltà ispirò anche la leggenda che ruota intorno alla figura di Dracula. Dopo tutti gli studi portati avanti dagli studiosi, toccherà ora alla ragazza proseguire le indagini su questo mistero che riguarda la sua famiglia; per fare ciò la giovane si recherà in varie città come Amsterdam, Sofia, Istanbul, ecc…Si tratta di un romanzo coinvolgente, il quale ha richiesto uno studio molto accurato e dettagliato che ha impegnato la sua autrice Elizabeth Kostova per circa dieci anni.è un romanzo molto avvincente che tiene le persone con il fiato sospeso fino all’ultimo momento della storia.