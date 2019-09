Cartoline dalla terra di nessuno - Aidan Chambers

Cartoline dalla terra di nessuno di Aidan Chambers

• Cartoline dalla terra di nessuno è un romanzo che è stato scritto dall’autore Aidan Chambers e che è stato pubblicato nel corso dell’anno 2007. Il protagonista della storia di questo romanzo si chiama Jacob Todd ed è arrivato nella capitale dei Paesi Bassi, Amsterdam, per partecipare alla cerimonia di commemorazione della nota battaglia di Arnhem che è avvenuta ben cinquanta anni prima e a cui partecipò anche suo nonno.Jacob non conosce la città e trovandosi da solo si sente smarrito, subendo persino un furto. Finalmente giunge presso l’abitazione di Daan Van Rit, che è nipote di Geertrui, vecchia conoscenza di suo nonno, che gli racconta come sua nonna sia malata e lo voglia dunque conoscere; inoltre gli consegna un diario che sua nonna aveva scritto fino a quel momento.In questo diario viene descritta una vera e propria storia che mescola amore e tradimento e che lega la famiglia del giovane ragazzo a quella dei Van Rit. Il viaggio ad Amsterdam quindi diventerà per il ragazzo molto di più di una semplice vacanza. Qui infatti avrà modo di fare incontri inaspettati, pellegrinaggi letterari, di partecipare a cene varie, ecc… Nel libro vengono alternate dunque due storie: quella di Jacob ambientata nei nostri giorni e quella relativa alla storia tra Geertrui e il nonno del ragazzo nel corso della guerra.Molto particolare è anche il cambiamento del ragazzo man mano che si ritrova in un ambiente che piano piano diventa per lui un po’ più familiare in seguito al suo soggiorno prolungato in un’Amsterdam che prima per lui era quasi del tutto sconosciuta.Il racconto della donna attraverso il suo diario inoltre diventa sempre più commovente agli occhi del lettore.• Cartoline dalla terra di nessuno è un libro molto avvincente, che è capace di raccontare con pathos due storie parallele tra loro, una ambientata nell’Amsterdam odierna e l’altra ambientata invece nell’Amsterdam colpita dalla guerra, in cui viene raccontata una relazione che univa la protagonista della storia Geertrui e il nonno del giovane protagonista Jacob. In un contesto di grandi emozioni inoltre il giovane Jacob scopre di avere una famiglia anche in Olanda.