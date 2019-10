22/11/63 - Stephen King

Stephen King - 22/11/63

Presentazione

Personaggi

Riassunto

Commento

Titolo: 22/11/63Autore: Stephen KingGenere: fantascienza, thrillerQuesto è un romanzo in cui sono racchiusi invenzione e fatti storici. È una storia basata sui viaggi nel tempo, mai banale, ricca di particolari e di eventi inaspettati. Come in tutti i suoi libri, King tende a dilungarsi in alcuni punti del racconto, per fare immergere il lettore maggiormente nelle vicende, senza farlo annoiare. Se si ha voglia di divertirsi con la propria immaginazione e viver da più vicino la vicenda dell’assassinio di John Fitzgerald Kennedy, questo è il libro da leggere.È opportuno separare i protagonisti del presente da quelli del passato:Il protagonista del romanzo è Jake Epping, un professore di inglese che vive a Lisbon Falls, nel Maine. È un uomo che non ha nulla vita, ha difficoltà a mostrare alle persone le sue emozioni, ma è molto umano.Harry Dunning è un bidello nella scuola in cui insegna Jake, ha avuto una tragica infanzia e ora, ormai anziano, tenta di prendere il diploma nella scuola in cui lavora tramite dei corsi serali tenuti da Jake. È un uomo di buon cuore, coraggioso e non si fa abbattere dalle continue prese in giro per il fatto di essere zoppo.Un personaggio fondamentale è Al Templeton, un uomo che possiede e lavora in una tavola calda, spesso frequentata da Jake. È un uomo furbo, determinato e non ha paura di nienteNel passato troviamo:Sadie Dunhill, la ragazza di cui Jake si innamorerà nel corso della storia. È una ragazza un po’ goffa, simpatica ed è apparentemente fragile, ma è solo stata “traumatizzata” dal comportamento maniacale del suo ex-marito, infatti mostrerà di essere una donna forte e coraggiosa aiutando Jake nella sua missione.Deke Simmons, il preside in pensione della scuola in cui lavorerà Jake nel passato.Miss Mimi, moglie di Deke.Miss Ellie, la nuova preside della scuola in cui lavora Jake nel passato.Abbiamo poi i personaggi realmente esistiti, tra i quali: Lee Harvey Oswald, sua moglie Marina, il loro amico George de Mohrenschildt, John Fitzgerald Kennedy e sua moglie Jacqueline.Le vicende si svolgono in parte nel 2011, ma per lo più nell’arco di tempo che va dal 9 settembre 1958 al 22 novembre del 1963, quindi 5 anni nel passato e qualche settimana nel 2011.Jake Epping, professore nel Maine, è un uomo che si è appena separato dalla moglie alcolista. Tiene dei corsi serali nella sua scuola e a questi partecipa anche il bidello della scuola, Harry. In un suo testo Harry racconta la tragica vicenda della sua infanzia, in cui suo padre uccise sua sorella, suo fratello e sua madre e lasciò Harry ferito ad una gamba rendendolo zoppo.Un giorno, Al Templeton, chiede a Jake di andarlo a trovare nella sua tavola calda. Al rivela a Jake che nella tavola calda è presente “la buca del coniglio” un varco spazio-temporale che, se attraversato, porta direttamente al 9 settembre 1958, alle 11:58, dello stesso posto. Per ogni viaggio effettuato di qualsiasi durata, quando si ritorna al presente saranno passati solo due minuti.A causa dei numerosi viaggi che ha fatto nel passato, Al si è gravemente ammalato ed è sull’orlo di morire per cancro ai polmoni, ma ha bisogno di Jake per portare a termine la sua missione nel passato, ovvero quella di uccidere l’assassino di John Fitzgerald Kennedy e di evitare le conseguenze della sua morte.Quindi Al dà a Jake tutte le informazioni che ha raccolto durante il tempo trascorso nel passato, gli spiega chi ha bisogno di tenere d’occhio per impedire l’assassinio, gli da un documento finto con il quale Jake Epping prende il nome di George Amberson e lo mette in guardia sul fatto che il passato non vuole essere cambiato e farà di tutto per opporsi alle azioni di Jake.Dopo qualche esitazione Jake accetta e così attraversa il varco per iniziare la sua missione. Appena arrivato nel passato incontra un barbone, che si chiamerà “l’uomo con la tessera gialla”, una specie di guardiano della “buca del coniglio” e che sa qualcosa in più degli altri.Jake a.k.a. George decide di approfittare di questa situazione per salvare Harry (il bidello) e la sua famiglia, così si reca a Derry, una cittadina cupa e depravata e studia i movimenti del padre di Harry per arrivare poi al fatidico giorno. Riesce a salvare la famiglia di Harry e torna nel presente per vedere che cambiamenti ha provocato. Una volta tornato nel 2011 scopre che aveva salvato Harry e la famiglia dal padre, ma Harry era comunque morto durante la guerra del Vietnam. Così Jake decide di tornare al 1958 per impedire l’assassinio di Kennedy e di conseguenza di non far avvenire la guerra del Vietnam.Si trasferisce nella cittadina di Jodie e si crea una nuova vita nel passato, col nome di George Amberson, iniziando a insegnare in una scuola locale. Conosce Sadie, una ragazza che lavora in biblioteca e i due si innamorano. Sadie si è separata da poco dal compagno, un uomo strano e spossato che quando scopre la nuova relazione di Sadie, le piomba in casa e la ferisce gravemente al volto, ma poi viene arrestato grazie all’intervento di Jake e Deke. Jake inoltre rivela a Sadie la sua vera identità e le racconta la sua storia.Nel frattempo Jake sta spiando la vita del presunto assassino di John Fitzgerald Kennedy, ovvero Lee Harvey Oswald.Grazie agli appunti che Al gli ha dato, Jake sa i risultati di alcuni match di boxe e quindi vince grandi somme di denaro grazie alle scommesse. Così facendo attira l’attenzione di uomini malavitosi che decidono di pestarlo a sangue. George è ridotto male, non ricorda più molte cose e ha poco tempo per compiere la sua missione. Con l’aiuto di Sadie, ricorda il suo intento e i due si recano a Dallas, per salvare il presidente.Riescono a impedire che Lee Harvey Oswald uccida Kennedy, ma durante questa vicenda Sadie perde la vita. Jake a.k.a George è ora diventato un eroe e viene persino ringraziato per telefono dalla moglie di Kennedy.Jake ora può solamente tornare al 2011, ma scopre che l’uomo con la tessera gialla è morto e al suo posto vi è un altro uomo, che avvisa Jake dei gravi danni che lui e Al hanno causato al corso della storia, per via dei loro viaggi.La sua epoca è completamente diversa da come era nel momento in cui è partito. Il Maine è devastato e irriconoscibile. Jake incontra Harry, che non lo riconosce e da lui si fa raccontare ciò che è successo negli ultimi decenni. Tutto è andato a rotoli e il salvataggio di Kennedy ha causato solo guai e rovina. La fine del mondo è prossima.Per rimediare ai numerosi danni che ha causato, Jake “resetta” la storia, ritornando nel passato e poi di nuovo al presente, senza però cambiare nulla.Così nel 2011 decide di cercare la sua amata Sadie, ormai anziana. La incontra durante dei festeggiamenti e i due ballano insieme ancora una volta, come amavano fare nel passato.Ho impiegato molto tempo per leggere questo libro e cercare di capirlo nei minimi dettagli, in quanto ci sono morali e insegnamenti nascosti tra le pagine, che rendono il libro speciale. La trama mi ha coinvolto molto e sono riuscita ad entrare in empatia con il protagonista nel corso delle varie vicende, positive e negative. Ho sofferto per la decisione finale che ha dovuto prendere Jake, ovvero quella di abbandonare il suo amore per il bene di tutte le altre persone. La storia d’amore tra Jake e Sadie è molto particolare e toccante, dunque credo che in questo romanzo ci sia tutto quello che si possa desiderare e non è possibile non provare forti emozioni durante la lettura.Adoro i vari modi in cui il passato dimostrava a Jake di non voler essere cambiato e notare le varie conseguenze delle sue azioni, tramite l’effetto farfalla.Inoltre nei momenti più leggeri del libro, King è riuscito anche a far immaginare un pò come fosse l’atmosfera di quel periodo ed è fantastico riuscire ad immergersi in un’altra epoca.Qui cito l’ultima frase del libro, una delle tanti frasi ad effetto sparse tra le pagine:“Poi la musica ci porta via, la musica allontana il tempo, e balliamo.”