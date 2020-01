Heine, Heinrich - Die Schlesischen Weber

Die Schlesischen Weber

Die Schlesischen Weber ist eine Dichtung, die von Heinrich Heine 1844 verfasst wird. In Schlesien 1844 gab es eine Rebellion der Weber, die war blutig unterdrückt durch die Militär. Sie protestieren gegen ihre Arbeits und Lebensbedingungen, die schreckliche waren: sie waren ausgebeutet, sie arbeiteten viele Stunden pro Tag und bekamten niedrige Löhne.In dieser Zeit, das heißt in die erste Hälfe des 19. Jahrhunderts, gibt es Industrialisierung, viele Fabriken entstehen, und die Leute lassen die Lände, um in die Fabrike zu arbeiten, und eine neue Schicht ist geboren, das heißt das Proletariat. Diese Dichtung ist nähmlich ein Kritik, ein Fluch gegen Instituktionen.Die Dichtung ist in fünf Strophen geteilt, die erste und die letzte Strophe sind die Rahmen zu den drei Fluchen, die zur drei Strophe in der mitte entrichten. Jede Strophe endet mit dem Refrain: “wir weben, wir weben!” und die letzten drei Zeilen der ersten Strophe sind die gleichen des letzten Strophe. Der Dichter benutzt Paarreime.In der erste Strophe die Weber haben viel geweint, aber nichts hat verändert und sie sind enttäuscht, sie weinen nicht mehr. Deshalb arbeiten sie weiter, sie sitzen am Webstuhl und sie fletschen die Zähne, wie Hunde, sie werden nähmlich wie Tiere behandelt. Dann gibt es eine Bedröhung: die Weber weben Deutschlands Leichentuch mit drei Fluchen.In der zweite Strophe fluchen die Weber Gott: sie haben Gott gebeten aber hat nichts gemacht, deshalb haben sie den Glaub verloren, weil Gott sie ausgelacht und allein verlassen hat.In der dritte Strophe fluchen die Weber dem König, Friedrich Wilhelm der vierte von Preußen, weil er auf der Seit der Reiche steht, er vertet die Interesse der Reiche. Er hat den Aufstand niederschlagen lassen, er hat sie durch Steuern ausgepresst und wie Hunde erschießt.In der vierte Strophe fluchen die Weber Deutschland, die ist ein falsche Vaterland, weil es in Deutschland Korruption, Ausbeutung, Unterdrückung, Gewalt, Schande und Ungerechtigkeit hersschen.In der fünfte Strophe sind die Weber zornig und wutend, sie wollen die Ordnung zerstören, sie sind bereit gegen die Ausbeutung zu kämpfen.Der Dichter wollt die Leute bewusst machen, weil sie etwas machen, und gegen Ungerechtigkeit kämpfen. Deshalb ist diese Dichtung ein revolutionäres sozial kritisches Gedicht.