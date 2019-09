Manrique, Jorge - Vita, Temi e Stile

Jorge Manrique

Género literario

Temas y topicos

El debe su fama a sus "Coplas por la muerte de su padre", el maestre Don Rodrigo. Se trata de una dolorosa elegia en la que lamenta la inestabilidad de los bienes, la fugacidad de las vidas umanas y el poder igualidorio de la muerte. La virtud personal es lo unico que desafia al tiempo y al destino.El individualismo en la poesia de Manrique està mas cercano al prenacimiento que a la Edad Media. Sus complas son tipicas de un periodo de transito entre el fin del mundo medieval y el comienzo del renacimiento. Jorge Manrique vas ofrer en sus coplas una serena mediacion impregnada de un sentimiento hondo y sincero.El genero litarario es la elegia poetica. Durante la Edad Media la elegia recibio el nombre de planto o llanto, y en el siglo XV empiezò a llamarse consolatoria, triunfo o coronacion y sunstituyò las tradicionales invitaciones al llanto con las reflexiones sobre la brevedad de la existencia y las exhortaciones para adoptar una actitud spiritual ante la vida.-tiempo: siempre acompañado de la idea de fugacidad, defluir constante. El presente no existe, ya que es imposible capturarlo, el futuro se va trasformando en successivos presentes unacibles por lo que al final todo se reduce al pasado.-fortuna:es una azar ciego que deseccadena las tragedias humanasy que reparte capricciosamente la felicidad y la desgracia. Esta interpretacion no es conciliable con el cristianismo, para el que todos los acontencimientos obedecen a los designos de la providencia.-el mundo: es un lugar de pas donde el hombre tiene la oportunidad de conseguir la salvacion de su alma. El mundo es enemigo dell'alma y la muerte, la liberadora, el tramite inevitable para lograr la vida verdadera.-la fama: Manrique considera que la virtud es la unica defensa no solo frente a la fortuna si no tambien frente al tiempo y la muerte. La fama, conseguencia de una vida de onor, vence al tiempo y sobrevive a la muerte.