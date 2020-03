Echegaray, José - biografia

José Echegaray (Madrid, 19 aprile 1832 - Madrid, 14 settembre 1916) è stato un matematico, drammaturgo e politico spagnolo, insignito del Premio Nobel per la Letteratura nel 1904, insieme al poeta provenzale Frédéric Mistral. Dal 1854 al 1868 ha insegnato matematica e fisica alla Facoltà di Ingegneria di Madrid, dove è stato un ventenne laureato con il massimo dei voti.All'età di 32 anni è diventato membro dell'Accademia Reale delle Scienze Esatte mentre coltivava la sua passione per la letteratura.La Spagna era considerata il più importante matematico del XIX secolo, introducendo per la prima volta la geometria di Chasles Michael, la teoria di Evariste Galois, le funzioni ellittiche, e anche per i suoi contributi personali alla fisica e alla matematica, così fece causa a Julio Rey Pastor che, per la matematica spagnola, il XIX secolo iniziò nel 1865 con Echegaray.Delle idee liberali economiche e politiche, pur non partecipando alla rivoluzione democratica del settembre 1868, da allora tutto il cosiddetto Sessantenario Democratico (1868-1874) ha occupato importanti cariche pubbliche. Fu eletto deputato del Parlamento costituente che approvò la Costituzione spagnola del 1869, fu direttore generale dei Lavori pubblici (1868-1869), ministro dei Lavori pubblici (1869-1870 e 1872) e ministro dell'Economia (1872-1873). Fu uno dei fondatori del Partito Radicale e fu per due volte (1873 e 1874) Ministro dell'Economia, anche durante la breve esperienza della Prima Repubblica.Difensore del libero mercato, è stato uno dei fondatori della Sociedad Libre de Economía, insieme al pastore Rodríguez, Colmeiro, Figuerola, Moret e altri. Dopo la restaurazione borbonica, pur rimanendo fedele agli ideali repubblicani, fece parte della monarchia del Parlamento del 1876 dove difese le sue azioni contro le precedenti critiche dei conservatori. È stato uno dei primi membri della neonata Institución Libre de Enseñanza (ILE).Nel 1880, fu uno dei fondatori Nicolás Salmerón e Marcos del Partito Repubblicano Progressista per poi entrare a far parte dell'ala sinistra del partito liberale.Si dedicò alla letteratura fin dal 1874, quando iniziò con il "Libro Talonario El" (anche se qualche anno prima, nel 1865, scrisse, senza pubblicare, "La hija natural"). La sua produzione è suddivisa in più di sessanta opere teatrali, sia in prosa che in versi. I primi lavori sono impregnati di una malinconia romantica, mentre i successivi riflettono l'influenza dell'opera di Henrik Ibsen. Il suo lavoro fu accolto molto bene dal pubblico e gli valse il premio Nobel per la letteratura nel 1904. Questa valutazione non è stata però mai condivisa da critici e rappresentanti della cosiddetta generazione del '98, tra cui Miguel de Unamuno e Rubén Darío, che hanno criticato l'assegnazione del premio nel drammaturgo madrileno.Tuttavia, all'epoca era famoso e ricopriva alte cariche: Presidente dell'Università di Madrid (1888), membro dell'Accademia Reale di Spagna (dal 1896), senatore a vita (dal 1900) e per due volte (1894-1896 e 1901-1916) Presidente dell'Accademia di Scienze Esatte, Fisiche e Naturali.