Del Valle-Inclàn, Ramòn Maria - Luces de Bohemia

Luces de Bohemia

Los personajes principales son solo dos: Max Estrella y don Latino. En un dia se cuenta el viaje que hace Max, quien es ciego, a traves todas las caracteristicas de la Espana de aquel periodo: las guardias,las publicas aministracion,lugares poco convencionales, todo que en aquel periodo se podia criticar. Eso porque, el gobierno no era nunca como el pueblo queria, soretodo por los poetas, el gobierno era cuentra de los ciudadanos; por eso Valle-Inclan habla del gobierno, del servicio mediocre de las guardias, habla de muchisimas cosas en relacion con la situacion de la Espana de aquel periodo para que la poblacion se da cuenta de todo lo que esta pasando.La obra se divide en: - las doce primeras escenas cuentan el viaje de Max en doce horas, del atrdadecer hasta el dia siguiente; durante este viaje los dos encuentran a personas muy extravagantes y raras como guardias mediocres y figuras animalizadas.. hacen parte de un mundo defromad que representa la Espana del siglo XX. – las tres ultimas escenas narran todo lo que pasa despues de la muerte de Max.Valle-Inclan es ciego, por eso el ve de maniera defromada el mundo, ve todo que los otros no pueden veer; los ciegos no pueden veer con los ojos pero pueden tocar con las manos, oir con las orejas... por eso el verbo “veer” es diferente par el que es ciego. El esperpento, aunque, representa su vida, significa ver de manera deformada la realidad, una realidad grotesca y comica.El mundo deformado, de nos que habla Valle-Inclan, es un mundo donde el tema de la muerte es uno de los temas principales y, junto con la muerte, el suicidio. En la primera parte el poeta habla del suicido colectivo. Al final de la obra se van a sucidar su mujer y su hija. La obra empieza con el suicido y termina tambien con el suicidio; la morte y el suicidio, aunque, son los temas principales.No obstante “Luces de Bohemia” es una obra de teatro muy importante.El lenguaje que el utiliza es un lenguaje culto porque utiliza neolatinismos y cultismos. Cuando Max Estrella habla con la gente comun, gitanos o simplemente la gente que pasea el utiliza un lenguaje simple. Pasa de un lenguaje aulico, culto, lleno de latinismos, neologismo a un lenguaje muy sencillo. Utiliza los amos lenguajes.La figura retorica de Valle-Inclan es el iperbole porque exagera, cuando habla por ejemnplo del gobierno exagera para que se den cuenta de todo lo que esta pasando