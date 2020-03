De Molina, Cristóbal - biografia

Cristóbal de Molina (Leganiel de 1494 Santiago del Cile, 1580) era uno scrittore religioso e spagnolo.Il soprannome di "El almagrista" o "El Chile" ha dovuto essere portato dagli storici moderni per distinguerlo dall'omonimo contemporaneo, invece di essere chiamato "el cusqueña", che era anche religioso, e anche dalle cose che lo scrittore inca e, d'altra parte, che viveva allo stesso tempo.Molina, il cui padre era un certo Mateo Hernández e sua madre una certa Catalina Sánchez, acquistarono ordini religiosi, prima nelle Fiandre e poi in Italia. Nel 1532 approvò le Americhe e si stabilì per un certo periodo a Santo Domingo e Panama e poi, nel 1535, nel Perù appena conquistato.Superò alcune difficoltà che lo costrinsero a tornare a Panama e l'anno successivo tornò nella terra degli Incas per entrare in una stabile unione a Diego de Almagro con il quale condivise le esperienze della spedizione cilena.L'avventura nelle terre del sud del continente sudamericano impressionerebbe Molina con la crudeltà verso gli indiani che, non potendosi fermare, sarebbe ancora ampiamente denunciata.Nel 1537 fu sacerdote della parrocchia del Sagrario di Lima e nel 1552 scrisse il disco che lo avrebbe reso famoso e avrebbe dato libero sfogo alle lacrime che avevano turbato la sua coscienza.Più tardi ritornò in Cile con l'invio di Garcia Hurtado de Mendoza e vi rimase, evangelizzando gli indigeni, fino alla sua morte, avvenuta nel 1580, quando si è saputo che aveva già 84 anni. Elenco delle tante cose di Piru"Il manoscritto, datato 1552, è anonimo e solo recentemente gli esperti di storia inca hanno accettato di attribuirlo a Cristobal de Molina.Altri due effetti religiosi avevano viaggiato in Cile con Almagro e avrebbero potuto essere i relatori della sua spedizione, ma morì prima del 1552 e l'altro non era accreditato per le capacità letterarie.La storia delle raffigurazioni parte dalla prima apparizione degli spagnoli in Perù ed esamina tutti gli aspetti della conquista concentrandosi in particolare sugli eventi di Atahuallpa.Prosegue poi con il dispaccio approda a Quito e si distingue dagli altri conti dell'epoca per la quantità di notizie che trascrive la crudeltà esercitata nei confronti degli indigeni.Questa denuncia di molestie nei confronti degli indigeni è la caratteristica principale dell'opera di Molina, che sembra aver utilizzato i fatti storici indicati dalla trama per descrivere le crudeltà dei suoi connazionali, tanto che Las Casas ha dovuto chiamare la sua opera "Conquista e popolazione o meglio distruzione del Perù".Continuando la sua storia, Molina racconta in dettaglio la storia di Manco II e le sue difficoltà, sia con gli spagnoli che con i suoi rivali nativi di Cusco, e poi racconta ai suoi lettori la spedizione in terra cilena. Non prima, però, di aver esaminato gli aspetti taglienti della civiltà incaica così come gli è giunta e di aver informato, in modo molto interessante, sulle leggende e sulla storia dell'etnia dominante.Infine, è la storia della campagna cilena che domina la scena, con le terribili sofferenze degli spagnoli attraverso le terre innevate e i deserti delle Ande, ma anche e soprattutto con la tragedia degli indigeni che li accompagnavano incatenati come portatori e uccidevano migliaia di persone.Molina ha dettato anche la notizia originale, come la scoperta di un rifugiato spagnolo, che Barrientos, che aveva preferito avanzare, da solo, in Cile, invece di affrontare i suoi connazionali che, a Cusco, lo avevano condannato a tagliarsi le orecchie.La cronaca continua con il ritorno in Perù, dove la ribellione di Manco era stata spezzata e, dopo la conquista di Cuzco da parte di Diego de Almagro, che è culminata nella rottura delle ostilità tra loro e Francisco Pizarro.C'è un'altra opera di Molina che è andata perduta. È una mappa disegnata dall'uomo religioso che comprendeva la strada tra Túmbez e il fiume Maule, il confine estremo dell'impero inca nel sud del continente. Sappiamo che è stato inviato, da Lima, al Re di Spagna, ma tutte le tracce sono scomparse.