Capmany, Maria Aurèlia - biografia

Maria Aurèlia Capmany las Farnes (Barcellona, 3 agosto 1918 - 2 ottobre 1991) è stata una scrittrice spagnola. È anche una femminista individuale, attivista culturale e intellettuale Sebastià Farnés anti-Franco.Ha studiato presso l'Istituto-Scuola Generale e si è dimessa in Filosofia presso l'Università di Barcellona dopoguerra.ha esercitato l'insegnamento durante i decenni del 1940 e del 1950 presso l'Istituto Albéniz di Badalona e la Scuola Isabel de Villena di Barcellona. Con il suo primo romanzo Necessitem troquel (pubblicato nel 1952) è stato finalista al Premio Joanot Martorell nel 1947, che ha vinto l'anno successivo con El cel no és transparente. Il suo prestigio di narratore gli è giunto con romanzi come Betulia, La ráfaga de Pols e un lloc entre els morts, quest'ultimo vincitore del Premio Sant Jordi nel 1968. Nel 1981 ha ricevuto il Premio Ramon Fuster, assegnato dall'Associazione Ufficiale dei Dottori e Laureati in Filosofia e Letteratura e in Scienze della Catalogna, e nel 1983 ha vinto il Premio della Critica Serra d'Or per la letteratura per bambini e ragazzi con la malvagia Regina di Hongria.Nel campo del teatro, ha fondato (1959) insieme a Ricard Salvat la Scuola d'Arte Drammatica Adrià Gual. Ha lavorato come insegnante, attrice e regista. Ha anche debuttato in opere teatrali, come il Domandhi RESPONSES sobre la cintura i la mort di Francesc Layret, Advocat dels Obrers de Catalunya; Layret era un avvocato indipendente per i lavoratori della Catalogna, che fu assassinato nel 1920.Come saggista è stato troppo venduto per il suo lavoro sulla situazione delle donne, soprattutto con La don en Catalunya: Consciència de la situació de 1966. Ha anche dedicato numerosi articoli a diversi aspetti della cultura e della società catalana. Allo stesso modo, separando i suoi libri di memorie Pedra di TOC (1 e 2), cattiva memoria, e AIXO era che non lo era.E ha partecipato al "miting la Llibertat" (22 giugno 1976) e al processo costitutivo del Partit Socialista de Catalunya-Congrés (novembre 1976).È stato consigliere e responsabile degli ambiti della cultura e dell'editoria presso il Comune di Barcellona durante le prime legislature del Partido de Cataluña (PSC socialisti), e membro del Diputació de Barcelona dal 1983 fino alla sua morte. È stato anche membro dell'Associazione degli scrittori di lingua catalana e presidente del Centro Catalano del Pen Club.Morì dopo una lunga malattia il 2 ottobre 1991 a Barcellona e fu sepolto nel cimitero di Collserola.