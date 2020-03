Blanco, Carmen - biografia

Carmen Blanco è una scrittrice galiziana nata a Lugo nel 1954. Ha fatto parte del movimento di liberazione delle donne negli anni '70 e, come saggista, si è concentrata principalmente sulle interrelazioni tra potere, donne, sesso, cultura e letteratura. Questi temi hanno dato vita ad un percorso multiculturale che possiamo trovare in libri come Literatura galega por Mullerer (Xerais, 1991), Escritoras Galegas (Compostela, 1992), libri di Mulleres (Do Cumio, 1994), O contradiscurso das Mulleres (Nigra, 1995), Nais, damas, prostitutas y feirantas (Xerais, 1995) e Independencia Mulleres (do Castro, 1995), el contradiscurso de las Mujeres (Nigra, 1997 versione aggiornata del romanzo tradotto in spagnolo da Olga Novo), Luz Pozo Garza: ave que hacer Norte (Linteo, 2002), Alba de Mulleres (Xerais, 2003), Sexo y Lugar (Xerais, 2006), María Mariño.Vida e obra (Xerais, 2007) e libertarias Casas de Mulleres (CNT Anarquistas, 2007). Ha mostrato la sua arte poetica in estraña estranxeira (BVG marzo 2004) e, per il genere narrativo, ha pubblicato i libri con i lupi Vermella (Xerais, 2004) e Atracción totales (Xerais, 2008).Oggi insegna Letteratura galiziana all'Università di Santiago de Compostela e al Campus di Lugo. È docente di Lingua e Letteratura Spagnola, con la prima sede a Santiago de Compostela e di Lingua e Letteratura galiziana alla Scuola Superiore, con sede a Lugo, oltre ad essere il responsabile di queste discipline presso la Scuola di Formazione Insegnanti di Lugo. Dal 1996 coordina la rivista "Unión Libre" con il poeta Claudio Rodríguez Fer. Cadernos de Vida e culturas.Ha pubblicato libri sulla letteratura e la cultura galiziana con Conversas Carballo Calero (Galaxia, 1989), Carballo Calero: la política y la cultura (Do Castro, 1991), Uxío Novoneyra (A Nosa Terra, 2009), Novoneyra. Un cantor do Courel a Compostela (Toxosoutos, 2010), oltre ad aver introdotto diverse edizioni di autori contemporanei: Uma Voz na Galiza (Sotelo Blanco 1992), di Ricardo Carvalho Calero; Codex Calixtinus (Xerais, 1992), Historias fidelísimas (Linteo, 2003) e Memoria solar (Linteo, 2004) e Luz Pozo Garza e, in collaborazione con Claudio Rodríguez Fer, pólvora Y magnolias di Xosé Luis Méndez Ferrín (Xerais 1989) ed eidos Os di Uxío Novoneyra (Xerais, 1990). Nel 2005 ha curato e presentato la mostra bilingue della poesia galiziana "Extranjera" nella sua terra natale. Quattro poeti galiziani. Rosalía de Castro. Manuel Antonio. Luís Pimentel. Luz Pozo Garza (Círculo de Lectores / Galaxia Gutenberg, 2005). Nel 2007 ha elaborato gli studi Día das Letras Galegas 2007. María Mariño Carou (Università di Santiago di Compostela 2007). Ha anche collaborato a molti libri collettivi, comunicazioni a congressi, riviste e giornali.Ha mostrato la sua creatività artistica disegnando e illustrando libri di poesie Tigri di ternura (reprografia, 1846, 1981), Historia, LUA (Galaxia, 1984), la vulva (Libros de la cebra, 1990) e A muller Nua (Compostela, 1992) di Claudio Rodríguez Fer e il Manifesto per un movimento vitale (1990), dello stesso autore. Con lo pseudonimo di Emma Luaces, scelta in onore dell'anarchica russa Emma Goldman e del suo lignaggio materno, ha pubblicato le traduzioni di Saffo nel libro Love and Literature Does (Linteo, 2007). Infine, è autore dell'inno galiziano della Marcia Mondiale della Donna, "Marchando máis alá" (2000), è segretario dell'Associazione per la Dignità delle Vittime del Fascismo e membro del Consello de memoria.