Atanes, Carlos - biografia e opere

Atanes, Carlos - biografia

Carlos Atanes (Barcellona, 8 novembre 1971) è un regista, scrittore e sceneggiatore spagnolo.Nel 1987, quindici di loro, hanno iniziato a girare cortometraggi in video per dilettanti. Nel 1988 si iscrive alle immagini e ai suoni, e per finire i suoi studi affronta El Maravilloso Mundo del cuco Bird (1991), 35 mm, considerato uno dei migliori film degli anni '90 catalani.Poco dopo ha realizzato un adattamento della famosa storia de La Metamorfosi di Franz Kafka (1993), e ha intrapreso il progetto di girare il suo primo lungometraggio, Triptico, in 16 mm. Si fa girare il film, ma i risultati non sono soddisfatti e decide di non guidarlo. In seguito, per alcuni anni, si dedica a video sperimentali, cortometraggi e documentari di strana eguaglianza.Nel 2003 ha iniziato a girare Perdurabo, un film sulla vita del controverso occultista britannico Aleister Crowley. Riesce a completare la prima parte del film, della durata di 40 minuti, ma la produzione sarà interrotta fino a quando non si concentrerà maggiormente su FAQ: Frequently Asked Questions (2004), una delle ispirazioni fantasy futuristiche orwelliane che, dopo la sua presentazione al Red Blood International Fantasy Film Festival di Buenos Aires, ha girato festival in tutto il mondo, e ha suscitato un ampio consenso, perché non gli piace. Al di fuori di ogni tipo di supporto istituzionale, e finanziato con i soldi di tasca sua da una manciata di appassionati, FAQ è uno dei pochi film fantasy spagnoli, e probabilmente l'unico che appartiene al genere distopia. FAQ ha vinto il premio per il miglior film nel panorama internazionale dei registi indipendenti ad Atene nell'ottobre 2005 ed è stato nominato per il Silver Méliès Award del Festival Internazionale del Cinema Fantastico Europeo nel 2006.Nel 2007, Próxima, il suo secondo lungometraggio di finzione, ha debuttato al Festival Internazionale del Cinema e al London Science Fiction Film Festival (Sci-Fi-Londra). Próxima, un film epico sullo spazio con protagonista, tra gli altri, il mentalista Anthony Blake, è un film più ambizioso di domande comuni. Gli stipendi Tel Aviv Fantastic Film Festival Icon Award nel 2008 e l'Associazione spagnola di Fantasy, Sci-Fi e Horror Ignotus al miglior film di fantascienza del 2007.Nel 2008 tre film insieme più Strange Form and Substance in Atanicus Codex, un'antologia destinata a diventare un'opera di culto, a giudicare dalla reazione entusiasta della critica indipendente americana.Come scrittore, ha toccato quasi tutti i generi: sceneggiatura, saggio, romanzo, dramma, storia e, soprattutto, numerosi articoli, la maggior parte dei quali pubblicati su Internet. Ha quattro libri pubblicati.