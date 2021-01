Video appunto: Cicerone, Marco Tullio - Vita e Opere (8)

Cicerone - Vita e Opere

Avendo un ruolo di primo piano durante l’età di Cesare, la sua vita è legata ai maggiori eventi della Roma repubblicana. Nasce nel 106 ad Arpino nel sud del Lazio e apparteneva ad una famiglia equestre (di cavalieri e benestanti ), quindi il fatto di non essere nobile gli verrà rinfacciato e per questo verrà chiamato Homo Novus.La famiglia di Cicerone lo mandò, per formarsi, a Roma dove studiò filosofia e retorica presso Marco Antonio e Licinio Crasso (90 a.C.), e poesia con Archia, per poi perfezionare i propri studi in Grecia dove scrisse la sua prima orazione di tipo giudiziaria Pro Roscio Amerino, accusato di aver ucciso il padre da dei sostenitori di Silla. Cicerone lo difese facendogli vincere le accuse , avendo però pestando i piedi agli amici di Silla e mettendosi in cattiva luce, decise di lasciare la Grecia. Questa viene considerata una prima fase di formazione, che finì quando nel 77 tornò a Roma iniziando la carriera politica e il suo cursus honorum. Nel 75 viene nominato questore in Sicilia dove rimase per più di un anno, molto importante perché la governò con correttezza, durante questo periodo vennero scoperte inoltre “Le tombe di Archimede” .Continuò la sua attività di uomo politico e esercitò la professione di avvocato. Una delle sue più famose orazioni sarà quella contro Verra, che nel 70 fu nominato quest'ora della Sicilia saccheggiando tutti i templi e portandosi ricchezze, e che fu denunciato dai siciliani che lo portarono ad un processo. Cicerone non riesci a pronunciare interamente la “Verrina”, poiché Verra decise di fuggire in esilio. questo decreto il successo di Cicerone che lo portò a completare il suo cursus honorum fino al 63, anno in cui si presentò in consolato.In questi anni di politica si avvicinò agli Optimates, che avevano come esponente Pompeo. Sempre nel 63 si tennero le elezioni in cui per i Populares si presentò Catilina, di origini nobili ma che come Cesare appoggiava la classe dei deboli, contro Cicerone che rappresentava gli Optimates. Cicerone venne eletto e Catilina non contento del risultato tramò un colpo di Stato, attirando a sé uomini potenti e di bassa condizione. Questo però venne scoperto e Cicerone lo denuncio con le Catilinarie (orazioni politiche, per denunciare il piano di Catilina) e con un’ulteriore denuncia ai senatori. Catilina e i suoi sostenitori vennero condannati alla pena capitale, che fuggirono ma che infine vennero uccisi combattendo.Cicerone venne considerato un salvatore della patria e continuò con la sua attività oratoria. Nel 60 però Cesare e Pompeo si allearono, quindi Cicerone si trovò in una posizione di debolezza.Pratica era che dopo la congiura, per la legge romana, bisognasse, prima di condannare a morte l’imputato, chiedere la rettifica “provocatione ad populum”; Cicerone invece fece condannare gli imputati senza chiedere l’approvazione del popolo.Nel 58 Clodio era tribuno della plebe, e presentò una proposta di legge secondo lui ogni uomo politico che avesse condannato a morte senza la ratifica dal popolo venisse mandato in esilio. Per questo Cicerone venne mandato in esilio e il suo patrimonio venne confiscato e la sua dimora abbattuta.Nel 57 tornò a Roma riprendendo la sua attività. Nel 52 scrisse la Pro Milone, compagno di Cicerone, che uccise Clodio e per questo venne processato. Cicerone prese le difese dell’amico, ma essendo un processo dalla pressione molto alta non riuscì a salvarlo e Milone venne mandato in esilio a Marsiglia. La Pro Milone viene considerata come un capolavoro, nonostante non fu abbastanza da far assolvere l’imputato.La terza fase della vita di Cicerone, dal 63 fino alla morte, è caratterizzata da una serie di eventi, che iniziano quando alla morte di Pompeo Cicerone si ritira a vita privata. Dal 48 al 43 si occupa di filosofia. Alla morte di Cesare cerca di portare dalla sua parte Ottaviano, che in seguito si alleerà a Marco Antonio. Nel 43 venne firmato in triumvirato con Lepido, e venne fatta piazza pulita dei nemici politici, tra cui Cicerone, che aveva scritto le Filippiche.Avvenuto il triumvirato Cicerone scappa da Roma, ma i sicari di Marco Antonio lo uccidono, le sue mani e la sua testa portati a Roma ed esposti sul palco in cui lui era solito pronunciare le orazioni.