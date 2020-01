Il pensiero filosofico di Cicerone

Noi sappiamo come Cicerone avesse avuto una formazione filosofica ad Atene, tuttavia si dice che non avesse una mente da filosofo e che quindi il suo pensiero non fosse particolarmente originale. Per lui lo scopo della filosofia era di guida nella vita umana. Il suo grande merito è quello di aver “inventato” il lessico latino adatto alla filosofia, tanto che proprio da Cicerone in poi diventerà la lingua maggiormente utilizzata in ambito filosofico.