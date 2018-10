Cicerone, Marco Tullio - Opere filosofico-religiose

Cicerone – Opere filosofico-religiose

Le opere filosofiche religiose di Cicerone sono essenzialmente tre : Il de natura deorum, il de divinatione e il de fato.Nel de natura deorum c'è unaepicurea che prevedeva che gli dei abitassero negli, spazi vuoti tra un mondo e l'altro senza curarsi delle cose terrene in quanto ciò avrebbe imposto loro un obbligo contrario alla loro natura divina.La critica continua estendendosi alla concezione stoica della divinità in merito ale aldei neoaccademici con l'esistenza di una divinità razionale identificata con il. Il de divitatione invece è un dialogo tra Cicerone e suo fratello. Cicerone sostiene l'utilità delle pratiche divinatorie comementre il fratello Quinto ne sostiene l'utilità per fede. Cicerone era un auspice. A Roma gli auspici analizzavano le membra degli animali e gli auguri il volo degli uccelli per interpretare il volere degli dei.Nel de fato Cicerone presenta unain virtù del libero arbitrio e della volontà umana.Il de fato si struttura a partire dalla tesi diche prevedeva che la libertà coincidesse con la rassegnazione o un destino ineluttabile e Cicerone si ispira anche alle tesi del filosofo greco antico della corrente degli scettici neoaccademici