Cicerone, Marco Tullio - Concezione filosofica

Cicerone - Concezione filosofica

Cicerone nutre un profondo interesse per la filosofia considerandolaper oratori e politici ideali ee moralità per ogni uomo. Si dedicò alla filosofia solo nei periodi di amarezza coincidenti con l'emarginazione politica prima in esilio e successivamente con la dittatura di Cesare e le disgrazie familiari come la morte della figlia Tullia.Si interessa alla filosofia per un duplice scopo:alle disgrazie politiche e personali ealla comunità anche se fuori dalla politica,creando una prima letteratura filosofica latina adattando il pensiero greco al contesto romano.La struttura che sceglie di adottare èin conformità ale si avvicina a quest'ultimo per la lunghezza dei suoi monologhi. L'eclettismo ciceroniano è la tendenza ad accostarsi di volta in volta a varie scuole anche se Cicerone si mostra particolarmente vicino alloin termini dottrinali e protende verso ildi Filone di Larissa e Antioco di Ascalona secondo cui la conoscenza si limita la scelta della. La filosofia che Cicerone critica è l'epicureismo il suo metodo filosofico è definito. Cicerone si astiene dal formulare un'opinione precisa limitandosi a far esporre e confrontare dagli interlocutori dei suoi dialoghi le diverse opinioni delle principali scuole filosofiche, scartando la meno accettabile. Cicerone rifiuta la vis polemica mostrandoper le opinioni degli altri e non interrompe mai il ragionamento altrui.