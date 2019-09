Catullo, Gaio Valerio - Amore per Lsbia

Catullo - L'amore per Lesbia

Conosciamo però bene l’argomento principale delle sue composizioni poetiche, ovvero l’amore per una donna che chiama Lesbia. Si tratta di un "cognomen", un soprannome, utilizzato per proteggere la donna, che era sposata. Questo nome allude all’isola di Lesbo, famosa in quanto patria della poetessa Saffo, una poetessa greca dell’VIII secolo a.C., che teneva in quest’isola i “tiasi”, ovvero dei circoli culturali in cui le giovani ragazze erano educate ad essere buone mogli (imparavano a cantare, a danzare, a ricamare …). Spesso questi circoli prevedevano anche l’amore omosessuale, che nell’antichità greca e romana era visto come preparatorio all’amore eterosessuale. Alla fine Saffo, che aveva rapporti con molte di queste ragazze, secondo la leggenda, si suiciderà gettandosi da una rupe per l’amore non ricambiato verso un uomo, Licaone.Saffo aveva scritto testi poesie in cui esprimeva sentimenti d’amore (sia per le fanciulle che per Licaone) con grande pathos, enfasi, forza emotiva e passionalità. Il nome di Lesbia quindi sta ad indicare l’amore travolgente, passionale, irrazionale. L’amore che scuote le querce come fa il vento (immagine di Saffo), che non da quiete, che non fa dormire.Ma chi era davvero Lesbia? I critici sono concordi nell’identificarla con Clodia, sorella di Clodio. Clodio era quello che si era travestito da donna e aveva profanato i riti di sacrificio alla dea Bona nella casa di Cesare, poiché era l’amante della seconda moglie di Cesare, Pompea. Pr questo motivo Cesare aveva ripudiato la moglie ma poi aveva messo a tacere tutto, perché lo scandalo sarebbe stato troppo grave, anche perché lui avrebbe dovuto presiedere a questi riti e controllare che nessuno si introducesse in casa. Clodio inoltre era un personaggio importante perché rappresentante dei populares, in contrasto con Milone, rappresentante degli optimates. Sarà proprio Milone ad ucciderlo e ad essere esiliato a Marsiglia per tale omicidio.La relazione fra Catullo e Clodia inizia quando lei è ancora sposata e continua anche dopo la morte di suo marito. Lei è più anziana di lui e infatti lui sottolinea che lei era molto più esperta in amore, e che grazie alle sue abilità amatorie lo aveva sedotto.La relazione si configura da parte di Catullo come un vero e proprio "foedus". Il foedus era di solito un patto che Roma stipulava con gli alleati. Catullo parla di questo rapporto d’amore, che non è un rapporto matrimoniale (i matrimoni erano spesso combinati), come di un rapporto di amore autentico, che definisce foedus. Come tutti i patti questo deve però essere mantenuto, bisogna mantenere la fides, la fedeltà. I termini “foedus” e “fides” ricorrono spesso nelle sue poesie, perché essendo un rapporto non matrimoniale Catullo cerca di dargli solidità configurandolo come un patto che non può essere tradito.Fino a quando questo patto d’amore funziona, Catullo scrive delle poesie d’amore in cui esprime il desiderio di vederla, di abbracciarla, elogia la sua bellezza e il loro rapporto perfetto. Ad un certo punto però questo legame d’amore viene rotto da Lesbia, che ha altre relazioni, e l’atteggiamento di Catullo si trasforma. Nei suoi testi viene dipinta una Clodia decisamente diversa: dice che la si può trovare insieme alle prostitute, che tutti i romani lei li ha conosciuti… Le poesie prendono quasi le caratteristiche del vituperium, e anche il linguaggio attinge alla lingua quotidiana e gergale. Lo stile cambia.Terminata questa relazione torna quindi a Verona, ma anche qui non riesce a dimenticarla, rimane un chiodo fisso. C’è il famoso testo “odio e amo”: è tormentato e non sa spiegarlo. Ha un rapporto conflittuale e in alcuni casi parla a sé stesso, al suo cuore: “dimenticala, smettila di impazzire, vai avanti…”.