Seneca, Lucio Anneo - 95esima lettera a Lucilio

95esima lettera a Lucilio

Tema di questa lettera è la solidarietà umana. in questa lettera Seneca dà dei precetti in riga a quelli della morale evangelica; la solidarietà umana proviene dalla filosofia stoica. In questo passo in cui lui fa riflettere sul nostro comportamento nei confronti degli altri uomini, il nostro atteggiamento distante, che fa né del bene né del male ma sia dannoso agli altri.Chiude con una metafora “noi siamo come le pietre di una volta, bisogna sostenersi a vicenda per vivere ”.La lettera è costituita da alcuni paragrafi che parlano del rapporto degli uomini con gli dei, altri sul confronto con le altre persone, altri sul confronto delle cose. Vi è definita una tripartizione che fa riflettere sul divino: 1. Con gli dei, in senso verticale; 2. Con gli altri uomini (in senso orizzontale ); 3. con le cose materiali .Traduzione: 51. Ecco un'altra questione, in quale modo bisogna trattare gli uomini. Che facciamo ? Quali insegnamenti diamo ? di risparmiare il sangue umano ? Che cosa misera è non fare del male a colui il quale tu dovresti giovare ! senza dubbio é una grande lode se l'uomo è mansueto con l'altro uomo. Insegneremo di porgere la mano al naufrago , dimostrare la via all' errante , di dividere il proprio pane con l'affamato ? per quale motivo dovrei dire tutte quelle cose che bisogna fare e bisogna evitare, quando brevemente potrei consegnare (a colui che eventualmente lo chiedesse ), questa formula del dovere umano: tutto ciò che vedi in cui sono racchiuse le cose divine e le cose umane, é una cosa sola, siamo le membra di un grande corpo. La natura ci ha creati congiunti , facendoci nascere dai medesimi semi e in vista dei medesimi figli, e questa ci diede (ispirò ) amore reciproco e ci rese socievoli . Quella stabili l'uguaglianza e la giustizia e secondo lo statuto di quella, e più misero vagheggiare di essere oltraggiato. secondo il suo comando le mani sono pronte a aiutare virgola e nel petto e sulla bocca, ci sia quel famoso verso: sono un essere umano e niente di ciò che è umano mi è estraneo . Teniamo tutti in mente : siamo nati per stare insieme. la nostra società è molto simile a una volta di pietra che è destinata a cadere.se non si sostenessero a vicenda, e tenuta su proprio da questa stessa struttura.