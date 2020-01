Le Satire di Orazio

La satira di Orazio si rifà a quella di Lucilio, noto come “satura lanx” ovvero una composizione in versi differenti di argomento vario, unico genere della letteratura romana senza equivalente greco. Tuttavia la satira di Lucilio veniva definita da Orazio fangoso ed eccessivamente prolisso, e il suo autore un poeta che non si occupava troppo della forma.