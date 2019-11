Orazio, Quinto Flacco - Satire e Odi

Orazio

Satire

Odi

Contenuti

E’ l’unico genere letterario senza una corrispondenza greca, essendo un genere tipico romano.I modelli delle satire di Orazio furono: Lucilio, per l’impostazione soggettiva, per l’espressione di opinioni e giudizi, per il suo essere un moralista intransigente e aggressivo, e per la ripresa dell’esametro; la commedia greca, per l’attacco diretto e personale agli avversari e la capacità di affrontare temi seri in modo arguto e divertente; la diatriba poetica, per la compresenza di serio e faceto.Caratteri: l’impostazione è soggettiva, Orazio è disponibile a rivelare aspetti significativi dell’io interiore per sviluppare considerazioni di validità generale. C’è la tendenza a spostare l’attenzione dagli individui ai comportamenti (non dei viziosi quanto dei vizi, di cui le persone forniscono esempi). Orazio presenta una varietà di argomenti con forme diverse: la satira narrativa muove da un fatto o da un aneddoto raccontato in modo brillante per intrattenere il lettore, mentre la satira discorsiva è una serie di argomentazioni e riflessioni (affinità con la diatriba).Messaggio: Orazio predilige i concetti morali che mirano alla felicità, che si basano su due idee, quella di metriòtes, per il quale la virtù consiste nel giusto mezzo, nell’equilibrio tra estremi opposti, e quella di autàrkeia, ovvero l’autosufficienza, la limitazione dei desideri per evitare i condizionamenti esterni che impediscono la piena libertà interiore.La riflessione di Orazio, quindi, è orientata alla serenità, all’armonia dell’animo, all’essenza della felicità. Egli è, infatti, non un maestro ma un individuo che cerca la felicità prima per se stesso.Stile: il livello non è elevato, il lessico è familiare e a tratti colloquiale, Orazio evita i vocaboli greci e i grecismi e i termini grossolani e volgari. Lo stile è medio, curato e urbano, con particolare attenzione alla brevitas, ovvero l’eliminazione di ciò che è superfluo e ridondante.Le Odi di Orazio è un componimento formato da tre libri di produzione lirica.I modelli che Orazio usa per le Odi sono i poeti di Lesbo, Alceo e Saffo per quanto riguarda la metrica e i modelli lirici arcaici, per la presenza anche di testi ellenistici, per un ritorno all’antico, la via del rinnovamento. Orazio utilizza determinati schemi tradizionali, senza monologhi interiori ma rivolti ad un destinatario.Le Odi sono divise in quattro particolari filoni tematici: il filone religioso, in cui Orazio dà particolare attenzione alle preghiere e agli inni, il filone erotico, nel quale non ci sono momenti di una sola storia d’amore ma episodi autonomi e singoli (la passione è contemplata più che vissuta), il filone conviviale, in cui descrive situazioni legate al banchetto, e il filone gnomico, in cui l’autore prende coscienza dell’incertezza sul futuro e della brevità della vita. Orazio, inoltre, pensa a due sviluppi specifici per quest’ultimo filone: lo sviluppo in negativo, nel quale accetta l’ineluttabilità della morte ed è consapevole della necessità di usufruire pienamente del breve tempo della vita, e lo sviluppo in positivo, nel quale riconosce l’alternanza delle vicende umane e invita i lettori a sostenere le avversità. In entrambi i casi, comunque, si affida al carpe diem, ovvero al consiglio di cercare la felicità nel presente e non in un inaffidabile futuro.